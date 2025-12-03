Drama u Njemačkoj donjela ključne uvide: Velikan izborio prolaz, ali uz ozbiljna upozorenja

Nogometaši minhenskog Bayerna izborili su plasman u četvrtfinale njemačkog DFB Pokala nakon pobjede 3-2 kod Union Berlina.

Oba pogotka domaći sastav je postigao iz jedanaesteraca, dok su dva od tri pogotka Bayerna bili autogolovi. Bayern je poveo u 12. minuti autogolom Ansaha, dok je Kane u 24. povećao na 2-0 i izrežirao, činilo se, lagodnu utakmicu Bayerna.

U 40. minuti Querfeld je pogodio s bijele točke za prvi pogodak Union Berlina na utakmici, ali je u nadoknadi prvog dijela Bayern vratio dva gola prednosti nakon novog autogola. Autor je bio Leite.

Querfeld je realizirao novi jedanaesterac u 55. minuti za 2-3. Do kraja ogleda obje su momčadi propuštale prilike, a rezultat se više nije mijenjao i Bayern je time potvrdio ulogu favorita.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić je odigrao cijelu utakmicu za Bayern, dok su Josip Juranović i Marin Ljubičić ostali na domaćoj klupi za pričuve kroz čitavi susret.

Nogometaši Freiburga i Stuttgarta plasirali su se u četvrtfinale nakon što su ostvarili pobjede protiv drugoligaša Darmstadta i Bochuma.

Freiburg je pred svojim navijačima pobijedio Darmstadt 2-0 u dvoboju u kojem je pocrvenio hrvatski igrač Matej Maglica, inače član Darmstadta. U 89. minuti Maglica je dobio drugi žuti karton. Igor Matanović je tek u sudačkoj nadoknadi ušao u igru za Freiburg. Golove su postigli Grifo u 42. minuti iz jedanaesterca te Holer u 69. minuti.

Istim je rezultatom Stuttgart slavio kod Bochuma u ogledu gdje je tragičar bio domaći igrač Strompf. On je prvo u 12. minuti postigao autogol, a na samom kraju prvog dijela je zaradio isključenje. Drugi gol za Stuttgart je dao Undav u 47. minuti.

U utorak su četvrtfinale izborili Bayer Leverkusen, Leipzig, Hertha i St. Pauli. U derbiju ove faze natjecanja Bayer je u Dortmundu s 1-0 pobijedio Borussiju, sastav kojeg vodi hrvatski trener Niko Kovač.

