Španjolci otkrili koji igrač je pravi problem za Real: 'Zašto Alonso ne gleda što radi Arsenal?'

Real Madrid trenutno prolazi kroz izazovno razdoblje, a nekoliko glavnih igrača, skupa s trenerom, suočavaju se s kritikama zbog raznih problema.

Posljednja epizoda Moeve Football Zone analizirala je trenutnu situaciju momčadi i stavila Judea Bellinghama u središte pozornosti kao veliki problem ili kontroverzno pitanje koje je očito prisutno, ali se izbjegava kao tema rasprave. Englez se vratio prije nekoliko mjeseci nakon operacije ramena, ali njegova izvedba nije ispunila očekivanja.

"Pravi 'slon u sobi' za Real Madrid, iako sada počinje dobivati ​​​​malo više pažnje, je Jude Bellingham", započeo je Christian Blasco, izjavljujući u programu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"On je igrač koji je okusio veliki uspjeh u prvih nekoliko mjeseci u Realu pod Ancelottijem, do te mjere da je vjerovao da je napadač, superzvijezda, pa čak i kandidat za Zlatnu loptu. Sada kaže: 'Kako ću sada postati nešto drugo, ako sam u toj ulozi dokazao da sam jedan od najboljih na svijetu?'", kasnije je dodao voditelj.

Eloy Lecina, panelist u programu, bio je odlučan u svom odgovoru:

"Kažete da ne želi igrati kao vezni igrač, želi igrati naprijed, ali ni tamo ne doprinosi. Mnogi se pitaju zašto Real ne gleda što Mikel Merino radi u Arsenalu. Budući da nemate Mbappéa koji napada kazneni prostor, trebali bi iskoristiti Bellingham i natjerati ga da trči, ali ni to ne radi."

'U mnogim utakmicama on je nebitan'

"Ponekad ga uspoređujem s odlučnošću kojom slični igrači poput Fermína i Danija Olma igraju u Barçi i ne vidim da Bellingham stvara dovoljno prilika za postizanje golova da bi opravdao svoje igranje tamo", izjavio je stručnjak.

"S jedne strane, otkako se Bellingham vratio, Arda Güler, koji je pokazivao spektakularnu formu, opada. S druge strane, smatram nemogućim da partnerstvo Bellingham-Vinicius-Mbappé može dobro igrati zajedno i istovremeno izvući puni potencijal sve trojice, potvrdio je Christian Blasco.

Alfredo Martínez pridružio se raspravi, također nesiguran u ulogu Engleza u Real Madridu:

"U mnogim utakmicama on je nebitan. Ono što ima je sposobnost zabijanja u utakmici bez da išta radi, a to donekle prikriva njegove nedostatke. Ali, Bellingham iz naše prve sezone, koji nas je sve osvojio i činio se kao kompletan igrač, je nestao."