Stiže ponuda od milijardu eura? Vinicius sve bliže odlasku iz Reala

Budućnost Viniciusa Juniora ponovo je postala tema broj jedan u svjetskom nogometu, a sve je više znakova da interes Saudijske Arabije nije samo glasina. Njegov agent navodno planira brzo putovanje u regiju, gdje su već dogovoreni sastanci s predstavnicima tamošnjih klubova

Prema informacijama ActuSPL-a, prvi konkretan sastanak zakazan je za veljaču 2026., što sugerira da Vinicius ostavlja prostor za razmatranje ponuda dok pregovori o novom ugovoru s Real Madridom stoje. Ključni problem su visoki zahtjevi oko plaće, zbog čega arapski klubovi pomno prate razvoj situacije. Posljednja navodna ponuda iznosila je čak milijardu eura za pet godina.

Ipak, njegov odlazak nije izvjestan. Dio stručnjaka smatra da se interes Saudijaca koristi i kao pritisak na Real kako bi ponudio bolje uvjete, dok madridski klub ne želi narušiti svoju platnu strukturu.

Za Real bi eventualni odlazak jedne od glavnih zvijezda značio sportski i financijski rizik, dok bi Vinicius u Saudijskoj Arabiji dobio golema primanja i ulogu jednog od zaštitnih lica rastuće lige.

Sve će ovisiti o pregovorima, ponuđenim brojkama i njegovoj osobnoj želji. Vinicius je već pokazivao nezadovoljstvo, posebno u odnosu s Xabijem Alonsom. Ove sezone u La Ligi ima pet pogodaka i pet asistencija, a u Ligi prvaka dvije asistencije bez gola.

Dodatni pritisak stvara i poruka brazilskog izbornika. Nitko, pa ni najveća zvijezda, neće putovati na Svjetsko prvenstvo ako nije u pravoj formi.

