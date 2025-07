Sopić i Nikoličius u Widzewu žele nekadašnju mladu nadu Hajduka

Poljski Widzew iz Lodza na čijoj klupi sjedi hrvatski stručnjak Željko Sopić i čiji je sportski direktor bivši šef struke Hajduka, Mindaugas Nikoličius, zainteresiran je za dovođenje Tonija Teklića, piše tamošnji portal Weszlo.

Teklić je karijeru započeo u Hajduku gdje ga je dobro upoznao Nikoličius, a 'eksplodirao' je u Varaždinu u sezoni 2022./23. Te je sezone bio jedan od najboljih igrača HNL-a, a postigao je i osam golova, nakon čega je truski Trabzonspor za njega platio odštetu od milijun eura, no 40 posto od odštete pripalo je Hajduku.

TEKLIĆ CLOSE TO WIDZEW!



Tonio Teklić has mutually terminated his contract with Trabzonspor and is now very close to joining Widzew Łódź. [Dalmatinski Portal]#Teklić #Trabzonspor #Widzew pic.twitter.com/xlamGlS4gk