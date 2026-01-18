Šok u Premier ligi: Imamo li novi otkaz treneru?

Uskoro bi i treći klub od "velike šestorke" u Engleskoj mogao ostati bez trenera. Naime, blizu otkaza je trener Tottenhama Thomas Frank.

Kako piše Sky Sports, uprava Tottenhama želi se držati dugoročnog plana koji uključuje Franka, što je oduvijek bila namjera, ali subotnji poraz od West Hama doveo je do novih razina toksične atmosfere na stadionu Tottenham Hotspur. Pojavila su se izvješća o sukobima navijača izvan stadiona, dok se na društvenim mrežama proširila snimka na kojoj navijač u VIP loži prilazi suvlasnici Vivienne Lewis i jasno izražava svoje nezadovoljstvo Frankovom budućnošću.

Za razliku od većine trenera koji su ove sezone ostali bez posla, Frank je pokušao ostati pozitivan, svjestan da je riječ o teškom razdoblju za klub. Opisao je situaciju kao pokušaj okretanja "supertankera" te istaknuo da stvari počinju ići u pravom smjeru.

No to se nije vidjelo u subotnjem rezultatu protiv ugroženog West Hama, koji je tom pobjedom prekinuo niz od 10 prvenstvenih utakmica bez pobjede. Ne može se sva krivnja svaliti niti na Franka. Klub se nalazi u tranzicijskoj fazi nakon ere Daniela Levyja, u kojoj novi ljudi preuzimaju "kormilo", a novo osoblje se još uvijek uhodava u više područja.

Frank će vjerojatno dobiti još (barem) utakmicu protiv Borussije Dortmund Nike Kovača, a onda bi se trebala znati njegova sudbina. Danac je u klub stigao ovog ljeta nakon što je gotovo sedam godina vodio Brentford. Frank je Tottenham vodio u 32 navrata, u kojima je stigao do 11 pobjeda i čak 13 poraza.

