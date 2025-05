Šok u Madridu: Nova zvijezda Reala optužena za distribuciju dječje pornografije

Igrač Real Madrida, Raul Asencio (22) optužen je za distribuciju dječje pornografije, a španjolski sud je pokrenuo kazneni postupak protiv njega i ostale trojice bivših igrača mlade ekipe Reala.

Asencio je optužen za naručivanje snimke koju su snimili Ferran Ruiz, Andres Garcia i Juan Rodriguez 2023. godine, a koja prikazuje njegove suigrače u spolnom odnosu s djevojkom i maloljetnom djevojčicom koje su tada imale 18 i 16 godina.

Kako piše Marca, optuženi igrači se sada suočavaju s optužbama za distribuciju dječje pornografije budući da su navodno dijelili snimku preko WhatsAppa.

Sudac koji je procesuirao Asencija za dječju pornografiju i otkrivanje tajni vidi dokaze da je tražio od ostale trojice optuženika u slučaju da mu pošalju video koji su snimili dok su imali spolne odnose s dvije djevojke, u dobi od 18 i 16 godina, a zatim ga pokazao trećoj osobi.

Asencio je navodno tražio od Juana Rodrígueza da mu pošalje video, znajući da se u njemu pojavljuje maloljetnica (16-godišnja djevojka) i "znajući da je dobiven bez pristanka potencijalnih žrtava i zadržan protiv njihovog zahtjeva da se izbriše".

Druga činjenica koja se pripisuje nogometašu jest da je, navodno, nakon što je 21. lipnja 2023. primio video na svoj mobitel u obliku jednokratne WhatsApp poruke, pokazao ga trećoj osobi koja se u slučaju pojavljuje kao svjedok.

Sve proizlazi iz događaja koji su se zbili 15. lipnja 2023. u Beach Clubu na plaži Amadores, na jugu Gran Canarije, kada su četvorica nogometaša, koji su tada imali 20 i 21 godinu, upoznali tri djevojke s kojima su proveli dio dana.

U sudskom slučaju naglašava se da je, dok su se svi zajedno kupali u bazenu i sunčali, jedna od mladih žena rekla četvorici optuženika da ima 16 godina pa su svi znali da je maloljetna.

U jednom trenutku, maloljetnica i još jedna 18-godišnja djevojka dogovorile su se da odu u privatnu kabinu u klubu s Ferránom Ruizom, Juanom Rodríguezom i Andrésom Garcíom, s kojima su imali sporazumni spolni odnos, dok je Raúl Asencio radije ostao po strani i provodio vrijeme s drugom djevojkom u općem bazenu u objektima.

Snimanje bez pristanka

Sud objašnjava da je, na temelju do sada prikupljenih dokaza, Ferrán Ruiz navodno počeo snimati scenu seksa bez da je tražio dopuštenje djevojaka i bez njihovog znanja da to radi. Nakon toga predao je mobitel Juanu Rodríguezu kako bi mogao nastaviti snimati scenu iz druge perspektive, što je on navodno i učinio.

Asencio je zatražio od Rodrígueza da mu pošalje jedan od videa, znajući da je snimljen bez dopuštenja, da su žrtve zahtijevale da se izbriše i da se na slikama pojavljuje maloljetnica.

Branič Reala vidio ga je i pokazao trećoj strani, što i sam priznaje u glasovnoj poruci koju je poslao toj osobi nekoliko dana kasnije, naglašava Marca.

"Hej, brate, pokazao sam ti ga jer mi ga je Juan dao", kaže u audiozapisu na WhatsAppu.

