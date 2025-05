Vrag je u detaljima: Španjolci otkrili tajnu klauzulu u ugovoru Luke Modrića

Pandemija je pokazala da je čak i nogomet slab u izvanrednim situacijama. Pravila i natjecanja su se promijenila, ali istina je i da je to bio jedan od prvih sportova koji se vratio u akciju nakon razdoblja izostanka.

To je navelo sve da produže sezonu, daleko izvan onoga što su neki ugovori predviđali. Kako piše Marca, neke momčadi, poput Real Madrida, promijenile su navike i uvele klauzule u svoje ugovore, koje su sada vrlo korisne, u pripremi za Svjetsko klupsko prvenstvo.

Blancosi su se suočili s uzvratnom utakmicom osmine finala protiv Manchester Cityja u kolovozu 2020. pa je FIFA dopustila produljenje ugovora do kraja natjecanja, što znači još dva mjeseca za sve one koji su to željeli.

Ugovor do kraja natjecanja

"Trenutni ugovor pokriva sva službena natjecanja, čak i ako su izvan sezone", stoji u klauzuli koja je uvedena kako bi se suprotstavila izvanrednim situacijama, ali ovaj put će se primjenjivati ​​na Svjetsko klupsko prvenstvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dakle, tri igrača Reala čiji ugovori istječu 30. lipnja nisu morali produžiti ugovore za mjesec dana, kako je objavljeno. Istina je također i kako nisu imali mogućnost reći ne. Nije bilo potrebno jer je Real Madrid ugovorom zajamčio prisutnost Lucasa Vázqueza, Luke Modrića i Jesúsa Valleja… do kraja Svjetskog prvenstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FIFA otvoreni prozor

Budući da nisu sve momčadi uvele dotičnu klauzulu, FIFA je odlučila otvoriti dodatni prijelazni rok od 1. do 10. lipnja, tijekom kojeg se ugovori mogu produžiti, igrači se mogu potpisivati, prodavati, posuđivati… sve kako nitko ne bi nedostajao na sjevernoameričkom turniru.

POGLEDAJTE VIDEO: Neočekivani junak raspametio Koprivnicu: Pogledajte gol Boseca za potpuni kaos na Apašu

Tekst se nastavlja ispod oglasa