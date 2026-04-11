Snimka otkriva varku strijelca: Pogledajte tko je zapravo zabio gol o kojem svi pričaju

KAKAV POTEZ /

Nogometaši Lokomotive pobijedili su Istru 1961 s 2-0 (2-0) u prvoj utakmici 29. kola HNL-a odigranoj u subotu na stadionu Maksimir u Zagrebu.

Domaća momčad je povela autogolom Marcela Heistera u 18. minuti, a u prvoj minuti dodatka na kraju prvog poluvremena Blaž Bošković je udvostručio Lokomotivinu prednost.

Veliku je pozornost privukao prvi gol koji se prvotno prikazivao kao briljantan potez Vasilja, ali snimka je pokazala kako se zapravo radi o autogolu.

Po lijevom boku se do kaznenog prostora probio Aleks Stojaković i ubacio u peterac, na bližu vratnicu, gdje je bio Vasilj, koji je pokušao atraktivno petom skrenuti loptu. No, samo ju je okrznuo, ali je na nju naletio Marcel Heister i svladao svog golmana za Lokomotivino vodstvo.

