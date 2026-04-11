Vlašić i Kulenović slavili u 'hrvatskom derbiju' protiv Bradarića

Torino je s 2-1 pobijedio Veronu, a Cagliari je s 1-0 svladao Cremonese u prve dvije utakmice subotnjeg programa talijanske Serie A.

Za 11. pobjedu Torina strijelci su bili Giovanni Simeone (6) i Cesare Casadei (50), dok je za Veronu jedini gol postigao Kieron Bowie (38). Postigli su domaći još jedan pogodak u 56. minuti, ali je Che Adams ostao bez njega, jer je VAR-om presuđeno zaleđe.

Nikola Vlašić je još jednom odigrao cijelu utakmicu za Torino, a Sandro Kulenović je ušao u igru u 75. minuti. Domagoj Bradarić je zaigrao za Veronu od 68. minute.

Torino je s 39 bodova u sigurnoj zoni, na 12. mjestu, dok je Verona četvrtim uzastopnim porazom ostala na predzadnjem mjestu s 18 bodova i sve je bliže ispadanju u Serie B.

Pobjeda Cagliarija protiv Cremonesea mala je pomoć Veroni, jer je momčad iz Cremone tako ostala na devet bodova prednosti šest kola prije kraja.

Cagliari je zahvaljujući Sebastianu Espositu (63) došao do osme pobjede i sada je s 33 boda na 15. poziciji.

Vodeći Inter ima 72 boda, sedam više od Napolija, a devet više od Milana.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske rukometašice plasirale su se na Europsko prvenstvo