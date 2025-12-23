Slot o ludom startu Van de Vena: 'Kad tako idete onda je izuzetno teška ozljeda zagarantirana'
'Ovo je veliki udarac za samog Isaka, ali i za sve nas u Liverpoolu'
Dugo ćemo biti bez Isaka, nekoliko mjeseci, rekao je trener nogometaša Liverpoola Arne Slot na pitanje engleskih novinara o težini ozljede švedskog napadača.
U subotu je Isak teško nastradao u ligaškoj utakmici Tottenhama i Liverpoola. U žestokom startu igrač Tottenhama Van de Ven, koji zbog toga nije zaradio niti žuti karton, Isaku je slomio potkoljenicu. Napadač Liverpoola je vrlo brzo tijekom ovog tjedna operiran i slijedi mu duga stanka od nogometa.
„Ovo je veliki udarac za samog Isaka, ali i za sve nas u Liverpoolu. Start Van de Vena je bio izuzetno opasan. Kada bi se deset puta dogodio takav start na travnjaku u svih deset puta je zagarantirana izuzetno teška ozljeda“, rekao je trener Liverpoola.
Prvotno su u klubu s Anfielda strahovali da je možda došlo i do oštećenja prednjeg križnog ligamenta, ali na sreću Šveđanina još teža ozljeda je ipak izbjegnuta.
Uoči početka aktualne sezone Isak je u transferu od čak 150 milijuna eura došao u Liverpool iz Newcastlea.
