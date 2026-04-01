Slavni Talijan u šoku zbog Bosne: 'Sportska tragedija, sramota..'
Fabio Capello ne skriva da ga je neuspjeh talijanske reprezentacije duboko potresao
Legendarni talijanski trener Fabio Capello priznao je da je proživljvao jako teške trenutke nakon što je Italija izgubila u finalu pla-offa kvalifikacija za SP od Bosne i Hercegovine i nije uspjela izboriti odlazak na Svjetsku smotru treći put zaredom.
Reprezentacija Bih pobjedila je u Zenici ekipu Gennara Gattusa 4-1 u raspucavanju s 11 metara i po drugi put će nastupiti na Svjetskom prvenstvu, 12 godina nakon debija u Brazilu.
Capella je takav rasplet, najlaže rečeno, šokirao.
"Cijelu noć nisam oka sklopio, još uvijek ne mogu vjerovati što se dogodilo. Govorimo o momčadi koja je četiri puta bila svjetski prvak; ovo je sportska tragedija, sramota. To je jedna od najgorih stvari koje su se dogodile talijanskom nogometu u njegovoj novijoj povijesti", rekao je i nastavio:
"Nitko ovdje ne daje ostavku, i to je najviše zabrinjavajuće. Prva osoba koja bi trebala preuzeti odgovornost je predsjednik saveza, zajedno s cijelim upravljačkim timom. Moramo okupiti stručnjake, analizirati što se događa i započeti obnovu od temelja. Problem nije samo u rezultatima; on je strukturalni."
"Bit će vrlo teško oporaviti se od ovoga, ali vjerujem da će poslužiti kao početak istinske obnove. Italija se mora ponovno stvoriti iz temelja. Italija je u žalosti. Za zemlju koja je toliko strastvena prema nogometu, propuštanje trećeg turnira je vrlo teško za progutati ", zaključio je Capello.
POGLEDAJTE VIDEO: Mali Vatreni ovo su čekali 10 godina