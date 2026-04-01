Slavni Talijan u šoku zbog Bosne: 'Sportska tragedija, sramota..'

Legendarni talijanski trener Fabio Capello priznao je da je proživljvao jako teške trenutke nakon što je Italija izgubila u finalu pla-offa kvalifikacija za SP od Bosne i Hercegovine i nije uspjela izboriti odlazak na Svjetsku smotru treći put zaredom.

Reprezentacija Bih pobjedila je u Zenici ekipu Gennara Gattusa 4-1 u raspucavanju s 11 metara i po drugi put će nastupiti na Svjetskom prvenstvu, 12 godina nakon debija u Brazilu.

Capella je takav rasplet, najlaže rečeno, šokirao.

"Cijelu noć nisam oka sklopio, još uvijek ne mogu vjerovati što se dogodilo. Govorimo o momčadi koja je četiri puta bila svjetski prvak; ovo je sportska tragedija, sramota. To je jedna od najgorih stvari koje su se dogodile talijanskom nogometu u njegovoj novijoj povijesti", rekao je i nastavio:

"Nitko ovdje ne daje ostavku, i to je najviše zabrinjavajuće. Prva osoba koja bi trebala preuzeti odgovornost je predsjednik saveza, zajedno s cijelim upravljačkim timom. Moramo okupiti stručnjake, analizirati što se događa i započeti obnovu od temelja. Problem nije samo u rezultatima; on je strukturalni."

"Bit će vrlo teško oporaviti se od ovoga, ali vjerujem da će poslužiti kao početak istinske obnove. Italija se mora ponovno stvoriti iz temelja. Italija je u žalosti. Za zemlju koja je toliko strastvena prema nogometu, propuštanje trećeg turnira je vrlo teško za progutati ", zaključio je Capello.

