STIGLO NA NAPLATU

Sjećate li se što je Gattuso rekao da će napraviti ako Italija ne izbori Svjetsko prvenstvo?

Foto: LaPresse/Sipa USA/Profimedia

1.4.2026.
14:00
M.G.
Talijanski izbornik Gennaro Gattuso izjavio je u listopadu prošle godine da će se odseliti iz Italije ako s Azzurrima ne uspije izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo, a nada o odlasku na Mundijal i službeno je ugašena ovoga utorka, kada su Talijani izgubili od Bosne i Hercegovine u finalu play-offa kvalifikacija i propustit će svjetsku smotru treći put zaredom.

Gattuso je svoju izjavu dao dok je Italija bila na drugom mjestu skupine u kvalifikacijama, a Norveška joj je tada bježala tri boda.

"Ako se Italija ne kvalificira za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, ja ću se odseliti iz države. Već živim prilično daleko, ali ću otići još dalje", rekao je tada Gennaro.

Sada, nakon bolnog poraza od Bosne i Hercegovine, Gattuso nije htio razgovarati o svojoj budućnosti na klupi reprezentacije, a njegova prošlogodišnja izjava izašla je u prvi plan.

Postavlja se pitanje, je li Gennaro čovjek od riječi i hoće li stvarno odseliti iz Italije ili je to bilo samo lažno obećanje koje je dao u trenutku kada je situacija za Italiju bila nemjerljivo bolja i činilo se da neće doći do ovakvog scenarija.

