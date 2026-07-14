Bilića napali zbog domoljublja, javio se Gotovinin odvjetnik i izvukao dokument iz 2001.

Nakon što je novi hrvatski izbornik Slaven Bilić odgovorio pitanje o svom domoljublju, podršku mu je pružio Luka Mišetić, nekadašnji odvjetnik generala Ante Gotovine pred Haaškim sudom.

Na platformi X podsjetio je da je Bilić još 2001. javno stao uz hrvatske generale, u vrijeme kada je Vlada najavila njihovo izručenje Haagu.

"Slaven nije stao uz generala tek nakon oslobađajuće presude. Skočio je u vatru dok je još gorjela. Ako on nije dovoljno domoljuban, onda stvarno nešto nije u redu", napisao je Mišetić.

U srpnju 2001. haška optužnica protiv generala Gotovine stigla je u Hrvatsku, a tadašnja Vlada najavila je njegovo izručenje. U tom trenutku, 11 hrvatskih sportaša objavilo je otvoreno pismo protiveći se toj odluci. Jedan od njih bio je Slaven Bilić.



Slaven nije stao uz generala… pic.twitter.com/wZi9u9NHtf — Luka Misetic (@MiseticLaw) July 13, 2026

Uz objavu je podijelio otvoreno pismo iz srpnja 2001., koje je uz Bilića potpisalo još deset istaknutih hrvatskih sportaša, među njima Zvonimir Boban, Davor Šuker, Goran Ivanišević, Alen Bokšić, Dino Rađa i Igor Štimac.

U pismu su izrazili protivljenje izručenju hrvatskih generala Haaškom sudu, poručivši da ih smatraju herojima Domovinskog rata te pozvali tadašnje državne vlasti da ih zaštite.