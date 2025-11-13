Slaven Bilić otkrio da se želi vratiti u Englesku: 'Nedavno sam bio blizu'

Slaven Bilić otkrio je za engleski TalkSport da je bi blizu klupe West Hama prije dva mjeseca kada je Graham Potter dobio otkaz, ali na kraju je posao pripao Nunu Espiritu Santu.

"Bio sam blizu, ali nisam dobio posao. Doveli su Nuna, koji je bio vrhunski menadžer i koji je odradio sjajan posao u Wolvesima, a da ne spominjem Forest. Da budem iskren, nakon prvih nekoliko utakmica mučili su se i sa sustavom i bilo je nekih igrača koji su bili izvan pozicija. U posljednjih nekoliko utakmica, izveo je jaku momčad i to se uklopilo i osvojili su šest bodova u dvije utakmice. Odličan je menadžer i West Ham će biti dobar", rekao je Slaven koji je otkrio kako se želi vratiti trenirati u Englesku.

"Mislim, tko to ne bi htio? Naravno, želim se vratiti vođenju momčadi, u Premier ligi ili Championshipu s dobrim klubom koji želi promociju. Dokazao sam se do sad i u Premier ligi i u West Bromu. I naravno, sa svojim znanjem, svojim iskustvom, svojim pedigreom, mislim da bih mogao vratiti pravi klub u Premier ligu", neskromno je rekao Bilić.

Slaven u Engleskoj vodio West Ham od 2015. do 2017., West Brom je uveo iz Championshipa u Premier ligu, a bio je i u Watfordu od rujna 2022. do ožujka 2023. Bez trenerskog je angažmana od kolovoza 2024. kada je nakon godinu dana napustio Al-Fateh.

