FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZANIMLJIVO /

Bombastična pisanja: Slaven Bilić kandidat za klupu reprezentacije koja se bori za SP

Bombastična pisanja: Slaven Bilić kandidat za klupu reprezentacije koja se bori za SP
×
Foto: Profimedia

Bilić je bez trenerskog posla od kolovoza prošle godine kada je napustio Al-Fateh

8.12.2025.
16:15
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Češka reprezentacija bez izbornika je od listopada kada je Ivan Hašek smijenjen nakon što je remizirao s Hrvatskom pa izgubio od Farskih otoka i tako je Češka ostala bez šanse za izravnim plasmanom na Svjetsko prvenstvo te će igrati dodatne kvalifikacije.

Češka će ugostiti Irsku, a ako to prođu, igrat će s pobjednikom susreta Danska - Sjeverna Makedonija za plasman u Sjevernu Ameriku. Češka je u potrazi za izbornikom, a češki mediji počeli su spominjati ime bivšeg hrvatskog izbornika, Slavena Bilića kao legitimnog kandidata.

Sve o hrvatskim trenerima čitajte na portalu Net.hr.

Naime, direktor reprezentacije, Pavel Nedved preferira Jindřicha Trpišovskog, ali on ne želi napustiti klupu Slavije Prag, ali nije nemoguće da preuzme reprezentaciju uz klub u ožujku i potom na eventualnom prvenstvu. Aktualne.cz pišu kako su ranije spominjani Fatih Terim i Jurgen Klinsmann malo vjerojatni kandidati i da je sada Slaven Bilić u prvom planu ako Trpišovsky odbije.

Bilić je bez trenerskog posla od kolovoza prošle godine kada je napustio Al-Fateh. Prije toga je vodio Watford, BJ Guoan, WBA, Al-Ittihad, West Ham, Besiktas, Lokomotiv Moskvu i reprezentaciju Hrvatske koju je vodio na 65 utakmica od 2006. do 2012. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska kreće u novu borbu za postolje! Martinović: 'Znamo da će biti kao da igramo doma'

Slaven Bilićčeška Nogometna ReprezentacijaKvalifikacije Za Sp
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZANIMLJIVO /
Bombastična pisanja: Slaven Bilić kandidat za klupu reprezentacije koja se bori za SP