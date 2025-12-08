Bombastična pisanja: Slaven Bilić kandidat za klupu reprezentacije koja se bori za SP

Češka reprezentacija bez izbornika je od listopada kada je Ivan Hašek smijenjen nakon što je remizirao s Hrvatskom pa izgubio od Farskih otoka i tako je Češka ostala bez šanse za izravnim plasmanom na Svjetsko prvenstvo te će igrati dodatne kvalifikacije.

Češka će ugostiti Irsku, a ako to prođu, igrat će s pobjednikom susreta Danska - Sjeverna Makedonija za plasman u Sjevernu Ameriku. Češka je u potrazi za izbornikom, a češki mediji počeli su spominjati ime bivšeg hrvatskog izbornika, Slavena Bilića kao legitimnog kandidata.

Naime, direktor reprezentacije, Pavel Nedved preferira Jindřicha Trpišovskog, ali on ne želi napustiti klupu Slavije Prag, ali nije nemoguće da preuzme reprezentaciju uz klub u ožujku i potom na eventualnom prvenstvu. Aktualne.cz pišu kako su ranije spominjani Fatih Terim i Jurgen Klinsmann malo vjerojatni kandidati i da je sada Slaven Bilić u prvom planu ako Trpišovsky odbije.

Bilić je bez trenerskog posla od kolovoza prošle godine kada je napustio Al-Fateh. Prije toga je vodio Watford, BJ Guoan, WBA, Al-Ittihad, West Ham, Besiktas, Lokomotiv Moskvu i reprezentaciju Hrvatske koju je vodio na 65 utakmica od 2006. do 2012.

