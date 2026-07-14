Bilić bez razmišljanja otkrio tko mu je bio najteži protivnik: 'Bio je genijalac'

Slaven Bilić tijekom bogate igračke karijere dijelio je svlačionicu s brojnim vrhunskim nogometašima, ali i vodio teške duele protiv nekih od najboljih napadača svoje generacije. Kada je upitan koga mu je bilo najzahtjevnije čuvati, nije dvojio.

"U šali često kažem da mi je najteže bilo protiv Alena Bokšića na treninzima Hajduka i reprezentacije. Boka je bio nevjerojatan igrač, pun genijalnih rješenja i poteza", prisjetio se Bilić.

Nekadašnji hrvatski reprezentativac karijeru je započeo u Hajduku, nakon posudbi u Primorcu i Šibeniku. Godine 1993. preselio je u njemački Karlsruher, gdje je proveo tri sezone, najduže u inozemstvu. Potom je igrao za West Ham i Everton, a nakon osvajanja brončane medalje s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 1998. karijeru je zaključio povratkom u splitski klub.

Nakon završetka igračkih dana krenuo je u trenerske vode, također iz Hajduka, a hrvatsku reprezentaciju vodio je od 2006. do 2012. godine. Još 2011. sastavio je dvije idealne momčadi – jednu od hrvatskih reprezentativnih suigrača, a drugu od stranih nogometaša s kojima je dijelio svlačionicu.

Bilićevih idealnih 11 iz hrvatske reprezentacije (4-3-3)

Dražen Ladić - Mario Stanić, Zvonimir Soldo, Igor Štimac i Robert Jarni - Robert Prosinečki, Zvonimir Boban i Aljoša Asanović - Nikola Jurčević, Alen Bokšić i Davor Šuker

Idealna momčad stranih suigrača (4-4-2)

Oliver Kahn - Jens Nowotny, Rio Ferdinand, Julian Dicks i Michael Tarnat - Thorsten Fink, Thomas Hässler, Frank Lampard i Paulo Futre - Sergej Kirjakov i Duncan Ferguson.

Za Kahna je rekao da pripada samom vrhu svjetskih vratara svih vremena, dok je Ferdinanda još na treninzima prepoznao kao budućeg najboljeg stopera svijeta. Lamparda je opisao kao neumornog radnika koji je kasnije izrastao u jednog od najvećih veznjaka svoje generacije, a Fergusona kao dominantnog napadača s iznimnom igrom glavom.

Bilićev izbor okuplja nogometne velikane iz različitih razdoblja njegove karijere i pokazuje koliko je imao privilegiju igrati uz neke od najvećih imena europskog nogometa, pri čemu je posebno mjesto ipak rezervirao za Alena Bokšića, igrača kojeg smatra najtežim protivnikom na terenu.