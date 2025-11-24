Skupo ga koštalo: Mišković saznao kaznu za 'Ako Dinamo mora biti prvak…'

Disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza odredila je kaznu za prvog čovjeka Rijeke, Damira Miškovića, nakon ispada koji se dogodio poslije utakmice Dinama i Rijeke.

U toj je utakmici Josip Mišić odgurnuo nekoliko igrača Rijeke, no sudac Igor Pajač, na začuđenje velikog dijela nogometne javnosti, nije dodijelio crveni karton Dinamovu kapetanu. Poslije te utakmice navijači su “osakatili” recenzije jedne pizzerije, dok je sam Mišković u izjavi za Novi list rekao: “Ako Dinamo treba biti prvak, neka nam barem kažu pa da znamo na čemu smo. Ovo je sramota za sudačku organizaciju. Neka daju Dinamu prvenstvo, ako tako mora biti, ali neka nam onda to jasno i glasno kažu. Suci su napravili cirkus.” Sada je alfa i omega Rijeke i potpredsjednik HNS-a saznao svoju kaznu – dvije tisuće eura.

Osim njega, kaznu je saznao i Hajduk, koji će zbog divljanja Torcide u Vinkovcima morati platiti 39 tisuća eura. Podsjetimo, tada su navijači “Bilih” na kup utakmici protiv Cibalije najprije koristili pirotehniku, a potom i potrgali znatan broj sjedalica koje su bacali na teren.

