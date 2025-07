Ponovljeni izbori u Zadru nisu prošli bez drame: 'Jedan je završio na hitnoj'

Darko Banić: Nažalost, moram tako reći, u posljednja dva dana svjedočili smo događajima u kojima su određeni ljudi vršili pritisak na članove Skupštine i predsjednike klubova. Na kraju smo došli do toga da je jedan član Skupštine završio na hitnoj i da su ga hospitalizirali. Dobio sam informaciju da je kasnije otišao kući. Neki su predsjednici klubova bili izloženi pritiscima. Našli smo se u situaciji da ljudi od 70 godina plaču. Oni koji su to činili ne mogu se ponositi svojim djelima. Kada čovjek od 40 godina prima anonimne pozive u dva-tri sata ujutro, kada ljudi prijete klubovima, to je za svaku osudu. Nažalost, među nama ima i zdravstveno ugroženih osoba. Je li nogomet vrijedan da ljudi moraju završiti u bolnici zbog Skupštine nogometnog saveza? Drago mi je da danas biramo novog predsjednika, ali ljudima koji rade takav pritisak nije mjesto u nogometu. Dobili smo brojeve koji su zvali čovjeka i mogu reći da će biti pokrenuti postupci. Nažalost, ti ljudi su danas među nama.