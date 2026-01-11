FREEMAIL
KORAK NAPRIJED? /

Sin legendarnog Zlatana Ibrahimovića prelazi u klub u kojemu je Šveđanin stekao planetarnu slavu

Sin legendarnog Zlatana Ibrahimovića prelazi u klub u kojemu je Šveđanin stekao planetarnu slavu
Foto: Spada/lapresse/profimedia

Ove je sezone Ibrahimović postigao pet i namjestio četiri pogodaka u Serie D

11.1.2026.
11:48
Sportski.net
Spada/lapresse/profimedia
Veliki talent Milana i sin legendarng švedskog nogometaša Zlatana Ibrahimovića, Maximilian Ibrahimović, napustit će Milan i preći u klub u kojem je njegov otac stekao planetarnu slavu.

Naime, kako prenosi poznati talijanski stručnjak za transfere, Ibrahimović bi trebao preći u Ajax. Ajax je već više od dvije godine u velikoj krizi. Iako su prošle sezone završili na bod od titule, Kopljanici nisu bili prvaci od 2021./22., a trenutno se u prvenstvu nalaze na trećem mjestu, čak 19 bodova udaljeni od PSV-a Ivana Perišića. Ne ide nizozemskom velikanu ništa bolje ni u Ligi prvaka, gdje se nalaze na 34. mjestu od 36 klubova.

Maximilian Ibrahimović pak slovi za velikog talenta Milana. Ibrahimović mlađi, za razliku od svog oca, igra na poziciji krila, gdje je ove sezone za Milanovu drugu momčad, koja se natječe u Serie D, četvrtom rangu talijanskog prvenstva, postigao pet i namjestio četiri pogotka u 16 utakmica. Ibrahimović često trenira s prvom momčadi i Lukom Modrićem, a nedavno je čak sjedio i na klupi u polufinalu Superkupa protiv Napolija, koje je Milan izgubio.

