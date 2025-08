Rožman potišten nakon poraza već otkrio tko je favorit prvenstva: 'Nismo ih mogli pratiti'

Nogometaši Osijeka poraženi su u svojoj prvoj prvenstvenoj utakmici nove sezone. Bolji od njih na Opus Areni bio je Dinamo s 2:0 zahvaljujući pogotcima Sandra Kulenovića i Luke Stojkovića. Unatoč porazu, dojam je kako su Osječani pokazali vrlo dobru igru kojom njihov trener Simon Rožman zasigurno može biti zadovoljan.

"Sadržajna utakmica, imali s ljudi što vidjeti, hvala svima koji su došli pogledati utakmicu. Dinamo je uložio u ekipu iznos koji je jednak trostrukom iznosu našeg budžeta, moralo se negdje osjetiti. Morali smo mi iskoristiti svoje šanse, žao mi je da je Luka Vrbančić želio izmjenu jer mislim da smo dotad bili egal, a kad smo počeli raditi izmjene, nismo mogli popratiti njihove igrače s klupe. Pokazali smo da smo mlada i potentna ekipa, puno je rada ispred nas, no pokazali smo neke stvari" - rekao je Rožman nakon utakmice za MAXSport, a prenosi tportal.

Osvrnuo se potom i na zamjenu Luke Vrbančića koja je uvelike usmjerila vodu na mlin Plavih: "Nezgodno je pao pa da ne bi bilo ozljede. Luka nam je jako bitan u mnogim egmentima. Ovo su zlatne minute za sve igrače, nismo mogli do kraja parirati, no bili smo dobri 70 minuta. Znali smo da će Dinamo doći do svojih situacija i da moramo iskoristiti sve sto se nudi. Pokazali smo hrabrost, bili smo okomiti i dobro držali loptu. Ne mogu biti zadovoljan zbog bodova, no pokazali smo da će svima ovdje biti teško i to je ispravan put."

Foto: David Jerkovic/pixsell

Otkrio je i kako će Osijek do kraja prijelaznog roka nove igrače dovoditi samo ako se ukaže prilika za to te kako se ne mogu razbacivati novcem. Na kraju je najavio i sljedeću utakmicu protiv Rijeke: "Mislim da je to super pa da odmah vidimo gdje jesmo. Danas smo pokazali pravi put, Dinamo je s ovim rosterom veliki favorit prvenstva i nemamo za čime žaliti, osim ispraviti neke stvari za iduću utakmicu."

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je spremno za prvi derbi nove sezone: Evo kako izgleda rasprodana Opus Arena uoči utakmice