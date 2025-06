Šime Vrsaljko za RTL Danas iznio oštar stav o stranim trenerima i igračima u HNL-u

Što nosi novi ciklus za Hrvatsku, kakve igrače imamo u mladim nadolazećim reprezentativcima, ali i na ostale aktualne teme analizu je za RTL Danas novinarki Ines Goda Forjan dao amabasdor hrvatske nogometne reprezentacije i osvajač ruskog srebra - Šime Vrsaljko.

U Rijeci je ispratio reprezentaciju pa se vratio u svoj Zadar. Šime Vrsaljko neumoran je ambasador HNS-a kojeg srce uvijek vuče bivšim suigračima.

"Je da je kraj sezone, da su igrači pod navodnike potrošeni, ali imamo širok roster igrača, nenormalnu kvalitetu i mislim da će izbornik sa svojim stručnim stožerom to dobro posložiti."

Pitanje tjedna svakako je - gdje će karijeru nastaviti Luka Modrić i hoće li potpisati za Milan? Kapetan se oprostio od Real Madrida, Vrsaljko je bio na tom oproštaju, a sada kao i cijeli nogometni svijet čeka odluku.

"Luku da stavite u bilo koju ligu svijeta, tako je svejedno. Pričamo o čovjeku koji je bio najbolji igrač svijeta i još uvijek sa svojih 40 godina na leđima radi razliku i definitivno gdje god da ode, koja god njegova odluka bude, on će biti prevaga na terenu i ja to pozdravljam."

Vezni red jednog dana ostat će u dobrim rukama. Petar Sučić potvrdio je to potpisom za Inter, a veliki transferi Martina Baturine i Tonija Fruka tek će se dogoditi.

"I onda je na njima taj drugi korak - da se vani potvrde, gdje će biti puno veća konkurencija u pod navodnike boljim klubovima. I mislim da se tu trebaju potvrditi da bi mogli biti nositelji svega onoga što je hrvatska reprezentacija."

A vidi li Vrsaljko u toj novoj Hrvatskoj karakter kojeg je imala njegova srebrna generacija?

"Pa vidim, mislim da je svatko od njih persona za sebe. Međutim, ta sinergija, to se ne stvara preko noći. Recimo kad smo mi 2018. imali taj povijesni rezultat nije se to kreiralo u godinu dana, to je bio proces od 10 godina. Nešto ima i iznad nas što iskreira tako grupu koja zaslužuje da napravi nešto ozbiljno, ali kažem to je jedan proces igranja, zajedništva i bivanja zajedno."

'Đalovića je ekipa slijedila'

Osvrnuo se i na nikad uzbudljiviju sezonu HNL-a.

"Rijeka zasluženo osvajač dvostruke krune. Čestitam im ovim putem na tome. Mislim da su cijelu sezonu imali jednu konstantu, marljivo radili u tišini, bez nekih izjava i najava nenormalnih u ranijem dijelu prvenstva. Bili su požrtvovni, mislim da je njihov trener Đalović odradio jako dobar posao i mislim da je karakteran, da ga ekipa slijedi. Što nije bio slučaj u Dinamu i Hajduku. Nemiri nikad nisu dobro došli, pogotovo kad se radi o ekipnom sportu."

Strance u HNL-u pozdravlja, ali...

"Ako me već pitate o tome, mislim da moramo profilirati naše trenere, našim trenerima dati priliku, više stati iza njih, ne trošiti ih, jako nas je malo. Većina naših trenera koji su ovdje prošli križni put u hrvatskom nogometu, kad su izašli van su se potvrdili i radili u vrhunskim klubovima i bili priznati."

Tom nogometnom filozofijom vodi se i Zvonimir Boban koji se vratio u Dinamo pa na klupu postavio upravo domaćeg trenera.

"Čovjek je došao, preuzeo odgovornost i želi da bude onako kako je on naumio. Mislim da ima ogromne reference i da zna što radi, radio je na najvećem svjetskom nivou. Kako Dinamo tako i svi klubovi trebaju se okrenuti omladinskim školama. Jer mi moramo živjeti od naših igrača. Jednostavno ne možemo si dopustiti da dovodimo strance koji nisu, neću reći kvalitetni, ali koji nisu provjereni i ne donose nam ništa. Jednostavno trebamo istrpiti naše mlade igrače i jedino tako možemo ići naprijed. Koliko god je to teško, a nije lako jer nogomet je i biznis. Ali, moramo stati kako iza naših trenera, tako i iza naših mladih igrača koji to zaslužuju."

Legendarni desni bek zbog ozljeda se rano povukao s terena, ali upravo zbog ovakve srčanosti i direktnosti, drago nam je što je i dalje posvećen nogometu.