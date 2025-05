Luka Modrić odigrao je posljednju domaću utakmicu za Real Madrid. Čitav niz svjetskih nogometnih velikana stigao je na Santiago Bernabeu, a hrvatsku delegaciju predvodio je hrvatski izbornik Zlatko Dalić koji je bio gost uživo Marku Vargeku u sportskim minutama RTL-a Danas.

"Čast i privilegija je prisutvovati ovom događaju. Jedan Hrvat ima najviše trofeja u Realu. Veličanstveno, nevjerojatno. Težak dan za Luku, stresan i pun emocija, ali kad doživiš ovo, ovakvu ljubav to je fenomenalno. Nije lako Luki, ali prošao je puno bitaka, proći će i ovo. Ja sam siguran da će Luka igrati s nama i u SAD-u."

"I ja sam malo pustio suzu. Bili smo u loži gdje je bilo puno Hrvata. Šime Vrsaljko i Mateo Kovačić su bili. S hrvatske strane bilo je prelijepo. Dobro je to Luka izdržao sve."

Dalić je bio i na ceremoniji slaganja svih trofeja koje je Luka osvojio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Potrajalo je to. Dok su oni sve te trofeje iznijeli, treba vremena jer ih je 28 ukupno. Prvo je Ancelotti dobio svoje, ali on ih ima manje. Onda su donijeli Lukine, a toliko ih je da vjerojatno još traje. Tamo je i Kova, on čeka svoja tri. Zaista je prelijepo danas biti Hrvat u Madridu. Ovo je fenomenalno za sve nas, za hrvatski narod, hrvatsku reprezentaciju. Jedno veliko priznanje Luki Modriću, što je sve napravio u svojoj karijeri, što je sve odradio, koliko su ga ljudi ovdje zavoljeli i kakav trag je ostavio u Real Madridu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne traži privilegije

Luka će u rujnu napuniti 40 godina.

"Nadam se da će Luka nastaviti dalje s karijerom. Vjerujem da je Luki cilj nastup na SP-u. Vjerujem da će biti u reprezentaciji i to ne zbog svoje prošlosti nego će on sigurno još biti na visokom nivou gdje god da bude igrao. Znam da hoće biti u formi i igrati na SP-u. Ne traži nikakve privilegije, on će to zavrijediti svojim igrama. Gdje god da ode, ne znam što će odlučiti. Nadam se da ćemo svi skupa izboriti SP kao krunu svega."

Gdje vi vidite Luku? Arabija, Hrvatska ili možda neki drugi španjolski prvoligaš?

"Poznavajući Luku, njega zanima samo visoki nivo utakmica i klubova, ali na njemu je da odluči. Mislim ipak da će ići negdje gdje će se opet boriti za trofeje i da bude u top formi."

Biste li se vi objektivno razmišljajući odrekli ovako Luke kao novi terner u Realu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je odluka Reala. Ja se Luke nikada ne bih odrekao, da ima ne znam koliko godina, a pogotovo kad je u ovakvoj formi i u ovakvom stanju. Međutim, to je njihova politika. Sjetite se kako su ovdje odlazili Casillas, Raul, Ramos… Puno ružniji način nego Luka. Ja se Luke nikad ne bih odrekao. On je vrhunski igrač i vrhunski karakter koji puno, puno pomaže mladim igračima."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Modriću je na velikim ekranima na hrvatskom jeziku pisalo 'Hvala, Luka'.

Na stadionu su bili i Zlatko Dalić te Mateo Kovačić.

POGLEDAJTE VIDEO: Kustić: 'I Luka prati završnicu HNL-a, rekao mi je da vidi kako je napeto'