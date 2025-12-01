Sezona u opasnosti za srpsku zvijezdu! Juventus ostao bez Vlahovića, evo koliko će izbivati

Talijanski nogometni velikan Juventus sljedeća će dva do tri mjeseca biti bez srpskog reprezentativnog napadača Dušana Vlahovića zbog ozljede mišića aduktora lijeve noge koju je zadobio tijekom subotnjeg dvoboja Serie A protiv Cagliarija.

"Pregledi su pokazali visokostupanjsko puknuće mišićno-tetivnog spoja lijevog aduktora. Kako bi se odredila najbolja terapija potrrebno je obaviti dodatne medicinske konzultacije", objavio je Juventus.

Ove sezone Vlahović je bio strijelac šest golova za Juventus koji se trenutačno nalazi na sedmom mjestu ljestvice talijanskog prvenstva s pet bodova zaostatka za vodećim Milanom.

