TEŠKO OZLIJEĐEN /

Sezona u opasnosti za srpsku zvijezdu! Juventus ostao bez Vlahovića, evo koliko će izbivati

Sezona u opasnosti za srpsku zvijezdu! Juventus ostao bez Vlahovića, evo koliko će izbivati
Foto: Starsport/shutterstock Editorial/profimedia

Ove sezone Vlahović je bio strijelac šest golova za Juventus

1.12.2025.
16:49
Hina
Starsport/shutterstock Editorial/profimedia
Talijanski nogometni velikan Juventus sljedeća će dva do tri mjeseca biti bez srpskog reprezentativnog napadača Dušana Vlahovića zbog ozljede mišića aduktora lijeve noge koju je zadobio tijekom subotnjeg dvoboja Serie A protiv Cagliarija.

"Pregledi su pokazali visokostupanjsko puknuće mišićno-tetivnog spoja lijevog aduktora. Kako bi se odredila najbolja terapija potrrebno je obaviti dodatne medicinske konzultacije", objavio je Juventus.

Sve o Serie A pratite na portalu Net.hr!

Ove sezone Vlahović je bio strijelac šest golova za Juventus koji se trenutačno nalazi na sedmom mjestu ljestvice talijanskog prvenstva s pet bodova zaostatka za vodećim Milanom.

JuventusSerie ADušan Vlahović
Sezona u opasnosti za srpsku zvijezdu! Juventus ostao bez Vlahovića, evo koliko će izbivati