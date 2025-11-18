Dominguez otkrio Španjolcima kako je igrati za Kovačevića, kakav je Zagreb i namjerava li ostati

Sergi Dominguez nezamjenjivi je dio momčadi Dinama praktički od prvog trenutka kada je stigao na Maksimir.

Ovaj 20-godišnji Španjolac zanimljiv je i tamošnjim medijima koji ga nisu prestali pratiti i u kontekstu igranja za Barcelonu, za koju je prošle sezone pod Flickom odigrao pet utakmica. Kako se prilagodio Zagrebu i Dinamu otkrio je u razgovoru za španjolski Sport.

"Pitao sam Danija Olma prije donošenja konačne odluke da mi kaže nešto o ligi. Rekao je da liga postaje jača, ali da ako sam u formi, neću imati problema s igranjem. To je vrlo dobra liga za razvoj i stjecanje iskustva. Sve se dogodilo tako brzo da nisam ni razmišljao hoću li biti standardni starter ili igrati više ili manje minuta. Razgovarao sam s Capellasom, koji je bio u Barçi i poznavao sam ga. Objasnio mi je plan i uvjerio me, ali nisam ni znao hoću li biti starter ili ne. Znao sam da je to dobra prilika. Potpisao sam na četiri godine i to mi je dalo vremena da zaslužim svoje mjesto", rekao je Dominguez pa odgovorio na pitanje je li ikada prije bio u Hrvatskoj:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Nikada prije nisam bio u Hrvatskoj. Prilagodba je bila laka jer je grad prilično lijep, a ljudi u klubu su vrlo prijateljski raspoloženi. Predsjednik, Boban (legendarni bivši igrač), rekao mi je da mu pišem ako mi išta treba i da se samo usredotočim na igranje nogometa i davanja 100 posto. Nikada prije nisam živio daleko od kuće, samo u La Masiji, a zatim u stanu u Sant Feliuu, ali nikad ovako daleko. Sretan sam iako je bilo malo zastrašujuće. Postoji nervoza, ali tu je i moj suigrač Gonzalo, koji je Španjolac."

Otkrio je Dominguez kako se mjesto startera vrlo lako može izgubiti.

"Jesi li redoviti starter ili ne, može se promijeniti iz dana u dan. Ako odigraš dvije loše utakmice, na klupi si. Ja sam fokusiran na to da dam 100%. Sam sam u Zagrebu pa mi je cilj doći ovdje, igrati nogomet i dati sve od sebe. Naravno, što više igraš, to postaješ samopouzdaniji. Imaš priliku redovito igrati i to se cijeni."

Sve je kao u Barci

Poznat mu je način rada koji je jako sličan onome u Barceloni.

"Odmah s promjenom uprave, došli su Capellas i Boban, s idejom i ideologijom sličnom Barcinoj; zatim je kondicijski trener pomno pratio rad Julija Tousa u Barci prošle sezone i pitao me o tome. Iako postoje razlike, ideja i filozofija su vrlo slične. To mi je pomoglo da se tako lako prilagodim. Doručkujem prije treninga, baš kao i u Barci i imam istu rutinu zagrijavanja kao u Barçi. Tu je fizioterapeut, sauna, hladne kupke, baš kao u Barçi."

O tome kako je donio odluku da napusti Barçu.

"Kako se sezona bližila kraju, nisam se mogao zamisliti kako igram još jednu godinu s Barçinom rezervnom momčadi. A u prvu momčad bilo je vrlo teško probiti se. Pa sam pretpostavio da ću biti prodan ili posuđen. Ali nisam znao koja je najbolja opcija za mene; to je bio prvi put da sam se našao u takvoj situaciji. Bio sam na odmoru kada smo sve finalizirali i kada je stigla ponuda. Ponuda, činjenica da sam poznavao Capellasa, prijedlog je bio dobar, ideja kluba i projekta bili su dobri, i nije se radilo o mjesecu, već o manje od tjedan dana. Mislim da sam donio dobru odluku."

Koji su ciljevi za budućnost?

"Moj je cilj vratiti se kući; u Barceloni imam sve. Krajnji cilj bio bi ponovno igrati za Barçu. Teško je, ali trudit ću se više od bilo koga. Tamo imam sve: dom, prijatelje, obitelj. To bi bila najbolja stvar koja mi se može dogoditi. Ali moram se dokazati, igrati, i ako se ukaže prilika, odlično. Ako ne, nastavit ću dalje. Očito je postati elitni profesionalni igrač, etablirati se i biti dobar stoper - to je moj neposredni cilj. Ali krajnji je cilj igrati za Barçu. Ali da bih to učinio, moram skupiti minutažu i dokazati se."