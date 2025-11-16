FREEMAIL
POTRAGA ZA FORMOM /

Je li ovo rješenje za Dinamove probleme? Mario Kovačević dobio pojačanje u napadu

Je li ovo rješenje za Dinamove probleme? Mario Kovačević dobio pojačanje u napadu
Foto: Michal Svítok/tasr/profimedia

Marić je kao igrač bio ubojiti napadač koji je u Bundesligi postigao 32 pogotka u 96 utakmica, dok je za hrvatsku reprezentaciju zabio dvaput u devet nastupa

16.11.2025.
15:52
Sportski.net
Michal Svítok/tasr/profimedia
Dinamovim se treninzima navodno priključio bivši nogometaš Wolfsburga, Borussije Mönchengladbach i Hoffenheima, Tomislav Marić.

Marić (52) je do sada bio dio Dinamove akademije, a sada bi uz taj posao trebao pomoći Mariju Kovačeviću vratiti Diona Drenu Belju i Sandra Kulenovića u golgetersku formu, prenose Sportske novosti. Beljo nije zabio od 5. listopada, kada je Dinamo iznenađujuće izgubio 2:1 od Lokomotive, dok je Kulenović, kojemu je nedavno oduzeta pozicija dokapetana, zadnji put poentirao protiv Slaven Belupa 28.09. u 4:1 pobjedi. Marić je kao igrač bio ubojiti napadač koji je u Bundesligi postigao 32 pogotka u 96 utakmica, dok je za hrvatsku reprezentaciju zabio dvaput u devet nastupa.

Trenerska karijera mu je nešto skromnija, no i dalje impresivna. Počeo je kao pomoćni trener izborniku austrijske reprezentacije Ralfu Rangnicku, da bi potom radio u Stuttgartu i Dunajskoj Stredi prije nego što je ovog ljeta došao u Dinamo.

Ralf RangnickDion Drena BeljoSandro KulenovićDinamoHnlHrvatska Nogometna ReprezentacijaMario Kovačević
