IZNAD OČEKIVANJA /

Jakirović oduševljava sve u Engleskoj: Nominiran je za nagradu, a drži mjesto pri vrhu

Jakirović oduševljava sve u Engleskoj: Nominiran je za nagradu, a drži mjesto pri vrhu
Foto: Andy Sumner/imago Sportfotodienst/profimedia

Hull je prošloga tjedna upisao poraz od Derbyja i pobjedu nad Portsmouthom

13.11.2025.
9:15
Sportski.net
Andy Sumner/imago Sportfotodienst/profimedia
Sergej Jakirović briljira na klupi Hull Cityja u engleskom Championshipu. Njegova momčad je trenutačno na petom mjestu najjače druge lige svijeta s 25 bodova.

Hull je prošloga tjedna upisao poraz od Derbyja i pobjedu nad Portsmouthom, a upravo je poraz od Derbyja bio prvi nakon šest utakmica bez poraza. U mjesecu listopadu Jakirović je ostao neporažen u četiri utakmice i nominiran je za trenera mjeseca u Championshipu.

Sve o engleskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

Hull je u listopadu svladao Sheffield United, Birmingham i Leicester dok su remizirali tek s Charltonom. "Sposoban izvući maksimum iz različitih karaktera u svojoj momčadi, Jakirović je oblikovao individualnost u timski etos, vodeći Hull u utrku za doigravanje s 10 bodova iz četiri teške utakmice, uključujući pobjede nad Sheffield Unitedom i Leicesterom", stoji na stranici EFL-a.

 

 

Teška konkurencija za nagradu

Ostala tri nominirana trenera su Frank Lampard koji s Coventryjem drži vrh Championshipa, a u listopadu su osvojili 15 od 18 bodova. Tu je i Alex Neil koji je s Millwallom na jednakom broju bodova kao Hull a u pet utakmica u listopadu je upisao 12 bodova. Četvrti nominirani je Bristolov Gerhard Struber koji je upisao 3 pobjede u 4 listopadske utakmice. 

Jakirović je oduševio sve od svog dolaska u Englesku i ekipu kojoj je bila predviđana borba za ostanak, trenutačno drži na mjestu koje vodio u doigravanje za Premier ligu.

POGLEDAJTE VIDEO: Fruk i Moro uoči Farskih Otoka: 'Fokusirani smo, idemo po tri boda'

Sergej JakirovićHull CityEflChampionship
