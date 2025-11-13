Jakirović oduševljava sve u Engleskoj: Nominiran je za nagradu, a drži mjesto pri vrhu

Sergej Jakirović briljira na klupi Hull Cityja u engleskom Championshipu. Njegova momčad je trenutačno na petom mjestu najjače druge lige svijeta s 25 bodova.

Hull je prošloga tjedna upisao poraz od Derbyja i pobjedu nad Portsmouthom, a upravo je poraz od Derbyja bio prvi nakon šest utakmica bez poraza. U mjesecu listopadu Jakirović je ostao neporažen u četiri utakmice i nominiran je za trenera mjeseca u Championshipu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hull je u listopadu svladao Sheffield United, Birmingham i Leicester dok su remizirali tek s Charltonom. "Sposoban izvući maksimum iz različitih karaktera u svojoj momčadi, Jakirović je oblikovao individualnost u timski etos, vodeći Hull u utrku za doigravanje s 10 bodova iz četiri teške utakmice, uključujući pobjede nad Sheffield Unitedom i Leicesterom", stoji na stranici EFL-a.

Sergej Jakirović has been nominated for the Sky Bet Championship Manager of the Month award for October. 🏆



Congratulations, gaffer! 🧡#hcafc — Hull City (@HullCity) November 13, 2025

Teška konkurencija za nagradu

Ostala tri nominirana trenera su Frank Lampard koji s Coventryjem drži vrh Championshipa, a u listopadu su osvojili 15 od 18 bodova. Tu je i Alex Neil koji je s Millwallom na jednakom broju bodova kao Hull a u pet utakmica u listopadu je upisao 12 bodova. Četvrti nominirani je Bristolov Gerhard Struber koji je upisao 3 pobjede u 4 listopadske utakmice.

Jakirović je oduševio sve od svog dolaska u Englesku i ekipu kojoj je bila predviđana borba za ostanak, trenutačno drži na mjestu koje vodio u doigravanje za Premier ligu.

