Olićevi dečki napadaju Euro: Evo kada i gdje možete gledati utakmicu mladih Vatreni

Izabranici Ivice Olića danas od 17 sati na stadionu u Velikoj Gorici dočekuju vršnjake iz Litve. Protiv, na papiru, najslabijeg suparnika u skupini, mlada hrvatska reprezentacija tražit će važne bodove u borbi za vrh ljestvice.

Hrvatska se trenutačno nalazi na drugom mjestu s četiri osvojena boda, ali uz utakmicu manje od vodeće Turske, koja ima bod više. Olićevi izabranici dobro su startali u kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Nakon uvodnog remija u gostima protiv Turske, mladi Vatreni su slavili protiv Ukrajine rezultatom 1:0.

Gdje gledati utakmicu Hrvatska - Litva?

Nakon ogleda s Litvom, Olićeve izabranike nekoliko dana kasnije očekuje i zahtjevno gostovanje kod Mađarske (18. studenoga).

Utakmicu protiv Litve možete pratiti uživo od 17 sati na programu MAXSport, uz prigodnu uvodnu emisiju i stručne komentare.

