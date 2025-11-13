Poznato je gdje će se igrati sljedeće Europsko prvenstvo: Polufinala i finala u Hramu nogometa

Euro 2028 održat će se u Ujedinjenom Kraljevstvu i Republici Irskoj. Točnije održat će se na devet stadiona u Engleskoj, Škotskoj, Walesu i Irskoj. Casement Park u Sjevernoj Irskoj je otpao zbog nedostatka financiranja.

To smo znali otprije, a UEFA je sada potvrdila da će se prva utakmica prvenstva igrati u Cardiffu dok će polufinala i finale, očekivano, biti na londonskom Wembleyju. Ovo će biti i prvo veliko natjecanje koje će se održati u Walesu. Četvrtfinale će se održati na stadionima Principality u Cardiffu, Aviva u Dublinu, Hampden Park u Glasgowu i Wembleyju.

Euro će se još igrati na Etihadu u Manchesteru, Tottenhamovom stadionu, Villa parku, Evertonovom novom Hill Dickinson stadionu i St James' Parku u Newcastleu.

Hrvatska i ostale reprezentacije u prosincu 2026. saznat će s kim će igrati u kvalifikacijama za taj Euro. Domaćini nisu izravno plasirani, ali imaju beneficije. Četiri zemlje domaćini bit će u odvojenim kvalifikacijskim skupinama, a dva mjesta će biti dodijeljena i najbolje rangiranim domaćim ekipama koje ne uspiju proći dalje kroz različite kvalifikacijske rute.

