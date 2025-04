Vahid Halilhodžić našao se tijekom karijere u situacijama da mora u klubu gasiti vatru. Na kraju krajeva, kad je došao u Dinamo u sezoni 2010./2011., Dinamo je bio loše plasiran u poretku, pa je klub ostavio na prvoj poziciji i na kraju je Dinamo promarširao do naslova. Vaha je trenutačno u Francuskoj. a nedavno je više od mjesec dana boravio u Dubrovniku gdje ima kuću. Kaže kako nije prošao dan, a da ga netko ne povuče ta rukav i pita "što se to događa u Dinamu i bi li preuzeo prvu momčad", a neki bi mu znali reći da bi upravo on bio najbolje rješenje za gašenje požara.

"Nije prošao dan, a i sad me još svi živi zovu. Dosta se velika histerija digla oko Dinama što je razumljivo jer situacija nije dobra", kazat će Vahid Halilhodžić koji nam se javio u četvrtak ujutro.

Cannavaro je smijenjen, kakav je trener potreban Dinamu i što je u ovom trenutku potrebno da se igrački i rezultatski probudi?

"Čujte, pitanje je sad je li Fabio Cannavaro jedini krivac. On je stranac, došao je u jednu nepoznatu sredinu. Nije dovoljno pogledati par kazeta i zaključiti da poznaješ momčad. To je malo kompleksnija stvar i moraš imati opširnija saznanja, puno opširnija. Kad netko dolazi u neki klub, mora znati puno toga, pogotovo kad je situacija kompleksna kao što je sad u Dinamu. Kad zavlada rezultatska kriza treba vrlo brzo naći recept da se poboljša situacija."

Koji je po Vahi recept za Dinamo i postoji li taj trenerski "kuhar" koji bi nešto mogao igrački i rezultatski "skuhati"?

"Znam sigurno što treba Dinamu, bio sam više puta u takvim situacijama pa znam 'recept'. Prvo, moraš znati apsolutno sve što se događa, biti upoznat sa svima i svime u klubu i momčadi, u svlačionici, oko nje, tko je s kim dobar, tko je s kim u svađi, postoje li neke trzavice u momčadi, ovo - ono, kako igrači gledaju na određene situacije, razmišljaju, sve se to treba znati kako bi što prije napravio jednu dijagnozu mnogih stvari, sintezu da bi oko sebe okupio ljude koji će ući u taj projekt što prije. To ja zovem šok terapija koja bi trebala dalje dati rezultate. Poznavanje malih detalja je vrlo vrlo važno. Obaviti razgovore kolektivno i pojedinačno, saznati u kakvoj su situaciji igrači i svi ostali mentalno. Onda vidiš tko je za što, tko što može, posebno u situaciji kao što je ova, kad do kraja ima 8 kola. To je jako naporno i svi moraju dati enormnu energiju i snagu za uspjeh u tako kratkom vremenu, da se bar pokuša."

Teško je Vahi ulaziti u meritum stvari što se tiče Dinama jer nije unutra, ali jednu stvar je primijetio na daljinu...

"Cannavaro se nije znao nametnuti svojim igračima i zadobiti poštovanje, respekt koji treba imati da ga igrači slijede. Vidimo da se govori da se neki senatori dovoljno ne zalažu, da je bilo trzavica, problemčića između pojedinih igrača i Cannavara. Teško mi je sa strane pričati što se dogodilo, zašto Cannavaro nije uspio, zašto neki vrlo važni igrači žele napustiti klub na kraju sezone. Ključno je znati male detalje da se popravi situacija. Teško je komentirati takve situacije i naći recept za put do uspjeha".

Trening je Vahi najbitniji...

"Na treningu vidiš kako tko pristupa obvezama, je li za nešto, nije za nešto, može li se na njega računati, kako se ponaša igrač, sluša li, ne sluša, ima li disciplinu. Igraš onako kako treniraš, kod mene je to najbitnije i na osnovu toga tražiš idealnu jedanaestoricu. Na treninzima se dobro vidi tko je odmah spreman reagirati i na koga možeš u datom trenutku računati. Lako je sa strane filozofirati, ali nije to samo tako lako popraviti, nije lako probuditi momčad u kratkom vremenu, a od tebe se očekuje, kao što će se od novog Dinamovog trenera očekivati da u petoj brzini vrati stvari na svoje mjesto".

Vaha je mijenjao, ne jednom, loše situacije u momčadi, zna o čemu priča...

"Kad sam došao u Dinamo, 4 dana nisam izlazio iz kluba, nisam spavao. Razgovarao sam sa apsolutno svima, od igrača pa do članova stručnog stožera, liječničkog tima, osobe zadužene za kopačke, sa apsolutno svima, od masera, kondicijskog trenera, s ljudima u klubu, maltene do čistačica. Svatko od navedenih ti može reći zanimljivu i potrebnu informaciju i poslije toga dolaziš do potrebnog recepta, formule. Veliki je to posao, to je stvar žurbe, ali i pravovremene reakcije i obavljanja posla, dobre analize detalja u vrlo kratkom vremenu."

Bi li Vedran Ćorluka bio dobar trener za Dinamo?

"Znam ga kao igrača malo, ali kao trener mi nije poznat. Gledajte, nema tu nekih simpatija, često puta subjektivno se gleda na nekog u stilu simpatičan je momak, voli klub, bivši igrač, baš bi dobra priča bila. Nema tu priča, ne mora netko biti ni simpatičan ni bivši igrač kluba, nego mora znati raditi svoj posao i pronaći formulu da momčad igra bolje i ostvaruje bolje rezultate, da ispunjava planove i ciljeve. Nije klub socijalna ustanova da netko kora biti simpatičan svakom, pa netko nekog neće voljeti, ali će ga poštivati, biti za suradnju, za posao, profesionalno postupati, a to je bitno. Ako si svakom simpatičan znači da si loš trener."

Neki senatori na pitanje 'u čemu je problem' odgovaraju da su oni osvojili sve s Dinamom. Jesu li zasićeni igrom za klub? Vaha bi sigurno znao s takvima....

"Znao bih s takvima, ali ne bih htio komentirati vaša saznanja niti bilo čija jer to nisu moja saznanja, odnosno, kao što sam rekao već, nisam unutra i nemam nikakvih informacija iznutra. Nitko nije iznad kluba i selekcije, nitko, kod mene tog nema. Čujem svašta, ali ne mogu komentirati nešto čega nisam očevidac. Kažu ovo, kažu ono, sve su to 'kafanske priče', ako me razumijete. Žao mi je što se to sve događa s Dinamom. Novi trener imat će jako puno posla, u to sam siguran", zaključio je Vahid Halilhodžić.

