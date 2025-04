Zvonimir Boban, legendarni bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i Dinama, slavni igrač Milana, nikad ne bi išao protiv Velimira Zajeca samo nije siguran kako će se događati procesi u Dinamu, smjene, otkazi i ostavke, ako do toga dođe na kraju sezone u kojoj Dinamo gubi korak za konkurencijom u utrci za naslov prvaka Hrvatske. Iako bi ga mnogi htjeli vidjeti na poziciji sportskog direktora Dinama, njega zanima samo i isključivo pozicija predsjednika kluba, kako smo doznali od samog Bobana.

"Meni je sve počelo u plavom, teklo u plavom, živi se u plavom, tako da moja zadnja nogometna stanica bi trebala završiti u plavom, odnosno u Dinamu. Nadam se da će tako biti, ali vidjet ćemo kako će se stvari posložiti", kazao je prije dva dana Zvonimir Boban u ekskluzivnom razgovoru za RTL Danas našem Marku Vargeku.

Zvonimir Boban komentirao je i aktualnu situaciju u Dinamu i rezultatski status zagrebačkih plavih u SuperSport HNL-u. Zvone brani Dinamo, kao što ga je uvijek branio...

"To su procesi, ne može Dinamo uvijek biti perfektan, ne može Dinamo uvijek biti najsjajniji, ne može uvijek biti najbajniji, ne može samo pobjeđivati. Ne želim ulaziti u taktički dio, u rezultate, može se dogoditi lošija sezona, ne treba dramatizirati, bitno je da imamo ovakav pravi, naš i narodni Dinamo, gradski, građanski i zagrebački Dinamo. To je najvažnije i takav sad on sad je. Nažalost, ova godina nije dobra, vjerojatno će bolja biti sljedeća. Još je pred nama osam kola pa ćemo vidjeti što se može izvući", izjavio je Boban.

Nije Zvone potpuno Dinamo izbacio iz borbe za naslov. Vjeruje u klub svim srcem i dušom. Nevjerojatno koliko ga voli...

"Bilo bi čudo da se Dinamo vrati u borbu za prvaka, ali Dinamo je puno kvalitetniji od ostalih i može se svašta dogoditi. Idemo vidjeti do kraja".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Karizmatični Zvone jedan je od najznačajnijih hrvatskih nogometaša svih vremena. U Jugoslaviji je bio mladi i A reprezentativac sa sedam nastupa između 1988. i 1991. godine, ali Jugoslavija nikad nije bila njegova domovina, nego je to uvijek bila Hrvatska. Hej Slaveni nikad nije bila njegova himna, njegova himna je bila uvijek i zauvijek - Lijepa naša. Boban pršti emocijom prema Hrvatskoj. U svibnju 1990. godine uoči neodigrane utakmice Dinamo – Crvena zvezda u Zagrebu, u jeku navijačkih nereda, udario je policajca i u domovini postao nacionalni heroj. Taj čin – zbog kojega je bio suspendiran i propustio SP u Italiji – obilježio mu je karijeru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Branko Karačić u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana: 'Dinamo bi već trebao imati sportskog direktora i stvarati momčad za novu sezonu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa