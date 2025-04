Zvone Boban ekskluzivno za RTL Danas: 'Sve je počelo i teklo u plavom, moj put bi trebao završiti u Dinamu'

U Dinamu traju peripetije oko sportskog direktora koji još nije imenovan. To usporava i već izvjesnu smjenu Fabija Cannavara i početak planova za iduću sezonu jer ova je već više-manje izgubljena. Upravljačka i rezultatska kriza traje, a navijači zazivaju legendarnog Bobana. RTL-ov reporter Marko Vargek razgovarao je s legendom Dinama, Zvonimirom Bobanom koji je dao svoje mišljenje o trenutnom stanju u Dinamu.

"To su procesi, ne može Dinamo uvijek biti perfektan, ne može uvijek biti najsjajniji, ne može uvijek biti najbajniji, ne može samo pobjeđivati. Ne želim ulaziti u taktički dio, u rezultate, može se dogoditi lošija sezona, ne treba dramatizirati, bitno je da imamo ovakav pravi, naš i narodni, gradski, građanski i zagrebački Dinamo. To je najvažnije i takav sad on je. Nažalost, ova godina nije dobra, vjerojatno će bolja biti sljedeća. Još je pred nama osam kola pa ćemo vidjeti što se može izvući", rekao je Boban koji tako nije potpuno Dinamo izbacio iz borbe za naslov.

"Mislim da graniči s nemogućim da se Dinamo uključi u borbu za prvaka, kako izgleda na terenu, ali Dinamo je kvalitetniji od svojih suparnika pa se može dogoditi svašta, idemo do kraja", kazao nam je legendarni kapetan Dinama.

'U plavom živim'

Za kraj, otkrio je kako se nada povratku u Dinamo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meni je sve počelo u plavom, teklo u plavom, živi se u plavom, tako da moja zadnja nogometna stanica bi trebala završiti plavo, odnosno u Dinamu. Nadam se da će tako biti, ali vidjet ćemo kako će se stvari posložiti", zaključio je Boban.

Tekst se nastavlja ispod oglasa