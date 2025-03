Zanimljivu izjavu dao je predsjednik Dinama Velimir Zajec u intervju Jutarnjem listu. Na konstataciju da Dinamo nema sportskog direktora, a možda ni trenera, Zajec je rekao i izjavom podigao prašinu, posebno zato jer se u kontekstu trenera Dinama spominju dva deklarirana hajdukovca.

"Slaven Bilić? Radije Igor Štimac, mislim da je bolji trener, ali kao čovjek koji je zavolio Dinamo, Vaha je meni bolji od obojice. Znate da sam zagovornik dinamovaca na istaknutim funkcijama. Bišćan je moja tiha patnja, a Dario Šimić bi, zašto ne, mogao biti sportski direktor".

Naravno da smo odmah okrenuli broj Vahida Halilhodžića kako bi se za Net.hr referirao na navedeno.

"Hahaha, sad ću vam objasniti o čemu se tu radi i zašto je to rekao, jako puno poziva dobivam na tu temu trenera Dinama, zovu me razno razni ljudi oko Dinama i mole da se vratim, pitaju isto, ponavljam oko Dinama, ne iz Dinama iz kojeg me još nitko nije zvao. Dakle, ja sam u dobrim odnosima sa Zekom, bili smo suigrači, prijatelji smo, u svakom slučaju Zajec znao kakav sam posao napravio kao trener Dinama u tih deset mjeseci koje sam proveo u Maksimirskoj 128, jako me cijeni i zato je to Zeko rekao o meni. Kad radite u Dinamu sve se zna o vama što se tiče trenerskih karakteristika i osobina. Isto tako, Zajec vjerojatno ima dobre informacije o svemu tome", kazao nam je Vahid Halilhodžić.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL Velimir Zajec utakmicu je pratio sa svog uobičajenog mjesta i bio je jako ozbiljan

Nastavio je Vaha monolog...

"Moj trenerski CV je jasan, u više od 25 godina trenerske karijere imao sam, gdje god sam radio uspjehe. Igračka karijera mi je bila sad iz zove perspektive skromna, pogotovo gledajući moje mogućnosti, ali i igračku i trenersku karijeru sam napravio u inozemstvu. U svakom slučaju, kad jedna nogometna veličina takvo što govori o tebi to godi, ali u ovim godinama u kojima ja jesam (69.), u situaciji kad sam usmjeren i preokupiran nekim osobnim, privatnim stvarima, obiteljskim, imam puno privatnog biznisa kojeg kontroliram sve je to relativno".

Foto: Željko Hladika/PIXSELL Vahid Halilhodžić vodio je Dinamo u sezoni 2010./2011.

Znači, da Dinamo ponudi Vahidu da opet bude trener Dinama, bi li on tu ponudu prihvatio?

"Da samo znate koliko sam pitanja i poziva ljudi oko Dinama dobio na tu temu, svako malo me neko zove, posebno sad u ovim danima kad Dinamo ne igra najbolje, nevjerojatno. Znate, ja kad sam trener, nogomet je meni onda 99% moga života, nogomet je meni doručak, ručak i večera u takvim situacijama. Iako sam u godinama, u odličnoj sam fizičkoj kondiciji, treniram, održavam kondiciju, veliko je pitanje bi li prihvatio posao ili ne. Neke ponude koje sam imao, nevezano sad za Dinamo su nevjerojatne, cifre koje su mi nuđene su nevjerojatne, posebno iz tih malo daljih, egzotičnih zemalja, kako se ono kaže. Znam da se naveliko zaziva moj povratak u Dinamo jer sam ostavio dobar dojam kad sam bio u klubu".

Vahid je često u Hrvatskoj, trenutno se nalazi u Dubrovniku gdje ima kuću.

"Stalno me navijači Dinama pozdravljaju i pitaju kad ću opet biti trener Dinama, u Dalmaciji, ne bi vjerovali, ali ima puno navijača Dinama i stalno me podsjećaju na te dane i pitaju jedno te isto - bi li opet htio biti trener Dinama, hoću li se vratiti u klub? Ne znam, stvarno ne znam, ali ono što znam da vi novinari želite uvijek malo senzacije, ali senzaciju vam ne mogu dati. U svakom slučaju pratim što se događa u Dinamu, u Veležu, to su klubovi u kojima sam igrao (Velež) i radio kao trener (Dinamo) i normalno da su to moji klubovi, a te klubove u kojima sam proveo izvjesno vrijeme pratim. Gdje kod dođem u Hrvatskoj, svakodnevnica su mi pitanja o Dinamu, pa čak i o Hajduku, ali to je normalno."

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Bi li Vaha znao izvući ovaj Dinamo iz rezultatske krize?

"Gledajte, u nogomet se razumijem i ne bi bilo prvi put da gasim vatru, kako se ono popularno kaže. I zadnji put kad sam došao u Dinamo bila je ista i još gora situacija, Dinamo je bio na 5. ili 6. mjestu, te sezone je Dinamo bio prvi i to uvjerljivo, sa +17 bodova više od Hajduka. Nije bilo lako, to je bio jedan proces vraćanja osmijeha na lice ljudima u klubu i navijačima koji je ozbiljan posao i za kojeg se nema vremena za čekati. Ja to zovem šok terapija. Ima tu puno razgovora, promjena načina rada, treninga, sistematizacije, ajoooj koliko je tu posla. Igrači odmah moraju odgovoriti zahtjevima, psihološkim i fizičkim. Dinamu treba vratiti samopouzdanje i uvjeriti igrače da mogu dobiti sve utakmice do kraja, tj da mogu ući u seriju pobjeda ili ostvariti veliki broj uzastopnih utakmica bez poraza. Zahvaljuem svima na pozivima svih koji bi htjeli da dođem u Dinamo, da se vratim, što se o meni govori u pozitivnom smislu, međutim bi li tu ponudu i prihvatio, to je već druga stvar", zaključio je Vahid Halilhodžić.

