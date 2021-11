Nakon što je Ole Gunnar Solskjaer dobio otkaz u Manchester Unitedu, ne prestaju medijska nagađanja tko će zauzeti njegovu poziciju.

Iako se posljednjih dana pojavila priča da će na to mjesto doći njemački stručnjak Ralf Rangnick, no on bi na tom mjestu trebao biti samo privremeno, do kraja sezone.

Novi trener 'Crbvenih vragova' trebao bi nakon toga postati argentinski stručnjak Mauricio Pochettino koji trenutno vodi francuski PSG.

Njemu je navodno san voditi Man. United i napravit će sve da stigne na Old Trafford, no za to prvo mora dogovoriti razlaz s PSG-om, koji ga ne na želi pustiti dok ne dogovori sve s njegovim nasljednikom.

A sada se čini da se upravo to dogodilo.

PSG je navodno već pronašao novog trenera i to je, ni manje ni više, legendarni Francuz Zinedine Zidane koji je bez angažmana nakon odlaska iz Real Madrida.

Brat katarskog emira i vlasnika PSG-a Tamima bin Hamada Al-Thanija, Khalid bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, objavio je u petak na društvenim mrežama poruku dobrodošlice za Zidanea.

"Sve je sređeno, službena potvrda uskoro. Dobro došao, Zidane", napisao je Al-Thani.

Al-Thani je prilično pouzdan jer je upravo on prvi objavio vijest o dolasku Lionela Messija u PSG, kada je malo tko vjerovao u to, a ispostavilo se da je istina.