Ugledni The Athletic u četvrtak je objavio da bi novi trener Manchester Uniteda mogao postati njemački stručnjak Ralf Rangnick. Dobro informirani novinar Athletica, David Ornstein, a tvrdi kako je Nijemac postigao dogovor i da će biti privremeni trener.

"United je postigao dogovor s Ralfom Rangnickom i on će biti privremeni trener. Potpisao je ugovor na šest mjeseci plus dvije godine koje će odraditi kao savjetnik kluba. Čeka se odobrenje Lokomotiva iz Moskve, a Rangnick neće dobiti radnu dozvolu na vrijeme da može voditi momčad već za vikend protiv Chelseaja", napisao je Ornstein na Twitteru.

Vrhunski stručnjak

Rangnick bi do kraja sezone trebao voditi momčad Uniteda nakon što je Ole Gunnar Solskjaer prošlog vikenda dobio otkaz nakon 4:1 poraza od Watforda. Rangnick je ovoga ljeta postao generalni menadžer Lokomotiva iz Moskve, a ranije se proslavio fantastičnim radom u Red Bullovim klubovima, Salzburgu i Leipzigu i u pravo je on zaslužan za to što oba RB-ova kluba danas konkurentno igraju u Ligi prvaka i dominiraju u austrijskoj i njemačkoj Bundesligi. Rangnick je također vrlo uspješno podigao još dvije RB-ove franšize, New York Red Bull u MLS-u i Bragantino u brazilskoj Serie A.

Rangnick se već neko vrijeme ne bavi trenerskim poslom, iako je riječ o vrsnom taktičaru i nogometnom znalcu, već uglavnom obavlja posao na višim i odgovornijim klupskim dužnostima. Pretpostavka je kako će se 63-godišnji menadžer zadržati na klupi do kraja sezone, a onda možda preuzeti neku od većih uloga u klubu, moguće direktorskih.

Neobične metode

Rangnick je osebujan trener, koji ima neobične metode kažnjavanja igrača.

Dok je bio trener RB Leipziga on je na 'kolu sreće' ispisao kazne koje nogometaši mogu dobiti i igrači bi sami sebe kažnjavali okretanjem kola.

Kazne koje su nogometaši mogli dobiti su, između ostaloga, rad u klupskom dućanu ili kantini, vođenje turista kroz stadion, kupovanje darova za osoblje, ali i treniranje u suknji.

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li tu metodu koristiti i na Old Traffordu i, ako hoće, kako će Cristiano Ronaldo i ostale zvijezde reagirati.