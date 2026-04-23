Segečić otkrio Englezima zašto je izabrao Hrvatsku umjesto Australije u kojoj je rođen

Prelazak Adriana Segečića u Hrvatsku izazvao je velike kontroverze u zemlji rođenja australskog igrača Sydneya.

Segečić je uvjeren kako s Hrvatskom može postići međunarodnu razinu. Napadač Portsmoutha smatra da je promjena saveza u njegovu novu zemlju iz Australije bila ispravna stvar jer se i sam obvezao da će se izboriti za mjesto finaleiste Svjetskog prvenstva 2018. godine.

Priredio je Adrian pravo iznenađenje Australcima kada je pristao obvezati se naciji za koju ima pravo nastupa kroz obiteljske veze, a pozvan je u ekipu do 21 godine.

To je s obzirom na to da 21-godišnjak nije uspio odigrati punu seniorsku utakmicu za Socceroos u godini Svjetskog prvenstva, nakon što je ostavio snažan dojam u svojoj prvoj sezoni osvajanja prvenstva.

Odluka je izazvala pomutnju u Australiji, jer čovjek iz Sydneya slijedi stope Josipa Šimunića i Anthonyja Šerića koji su prošli sličan put.

Šegečić smatra da je ovaj potez pravi za njega, no krivnja je na njegovoj glavi ako ne ispuni svoje međunarodne ambicije nakon što donese odluku.

"Mediji su toliko pričali o tome. Iskreno, nisam to očekivao. Znam da ću se puno buniti oko toga, ali to je samo moja odluka i nje se držim. Moram sam sebe podržati. Htio sam igrati za Hrvatsku i htio sam to postići. Ljudi će puno pričati o tome, ali sve što mogu učiniti jest podržati sebe i vjerovati u sebe. Jedina osoba koju mogu kriviti ako ne stignem do tamo (do igranja za Hrvatsku na seniorskoj razini i na velikim turnirima) sam ja sam. Jednostavno osjećam da je to bila prava stvar za mene, moju karijeru i moju obitelj. Htio sam donijeti tu odluku jer se činilo da je to prava stvar za mene", pojasnio je Segečić za The News.

Segečić se povezao s poznatim licem Pompeya u 'legendi' Niku Kranjčaru nakon njegovog prelaska u reprezentaciju, a bivši Frattonov favorit dio je trenerskog stožera Hrvatske do 21 godine.

Elegantni junak Bluesa iz Premier lige pomogao je Segečićevoj tranziciji da bude glatka, jer je prošli mjesec nastupio za svoju usvojenu reprezentaciju protiv Turske do 21 godine.

"Niko je bio nevjerojatan. Prvog dana u kampu došao je do mene i učinio sve da se osjećam tako dobrodošlo. Definitivno je dobro imati nekoga tamo tko je već igrao u Portsmouthu. Ta veza postoji već prije nego što sam došao u kamp. Zapravo smo razgovarali o klubu. Nasmijali smo se i bilo je nekoliko priča, koje moram zadržati za sebe! Ali on je bio nevjerojatan i definitivno je pomogao na nekoliko treninga. Definitivno još igra nevjerojatno. Osjećam da mogu puno naučiti od njega, on je takva legenda."

