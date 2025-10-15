Scenarij koji UEFA ne želi vidjeti: Srbija i BiH u istom baražu!

Kako se bliži kraj kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., sve su izgledniji neobični raspleti, a jedan od njih mogao bi UEFA-u dovesti u vrlo neugodan položaj. Prema trenutnim kalkulacijama, postoji realna mogućnost da se Srbija i Bosna i Hercegovina nađu u istom baražu, pa čak i da se susretnu već u polufinalu.

U doigravanje ulazi 12 drugoplasiranih reprezentacija iz kvalifikacijskih skupina te četiri dodatne iz Lige nacija. Upravo te četiri momčadi, trenutačno Rumunjska, Wales, Sjeverna Irska i Moldavija, mogu potpuno promijeniti poredak. Pobjeda Kosova u Švedskoj dodatno je zakomplicirala izračune jer bi njegov ulazak u baraž pomaknuo ravnotežu među ekipama iz Lige nacija.

Škotska je već osigurala prolazak, čime se otvorila mogućnost da Srbija, zahvaljujući plasmanu u Ligi nacija, također uđe u doigravanje. Ako Rumunjska i Wales izbore izravan plasman, njihova mjesta mogli bi preuzeti San Marino i Srbija, što stvara vrlo osjetljivu situaciju.

UEFA bi se tada suočila s nizom ograničenja: reprezentacije iz Lige nacija ne mogu igrati međusobno, Srbija ne može igrati protiv Albanije jer su bile u istoj skupini, a dvoboj s Kosovom zabranjen je iz političkih razloga. Time bi jedini mogući protivnik Srbije u polufinalu postala Bosna i Hercegovina.

Prema trenutnim projekcijama, drugi šešir čine Srbija, Mađarska, Škotska i Češka, dok su u trećem BiH, Albanija, Kosovo i Rumunjska. Ipak, konačan raspored još je daleko od gotovog – čak 25 reprezentacija i dalje ima šanse za baraž.

Ako se ostvari scenarij u kojem UEFA mora spojiti Srbiju i BiH, to bi mogao postati jedan od najosjetljivijih nogometnih trenutaka u posljednjem desetljeću.

