Procurio je sastav Brazila za Hrvatsku: Dosta promjena, a jedna je značajna

Hrvatska nogometna reprezentacija nakon pobjede nad Kolumbijom 2-1 u Orlandu očekuje drugu prijateljsku utakmicu na istom stadionu. Protivnik je peterostruki svjetski prvak Brazil.

Zlatko Dalić najavio je sedam promjena u odnosu na susret s Kolumbijom, a slično je najavio i njegov kolega na drugoj strani, Carlo Ancelotti. Talijanski stručnjak najavio je šest promjena u odnosu na poraz od Francuske, a brazilski sportski list Globo otkrio je s kojim će sastavom Brazil istrčati protiv Hrvatske.

Od prije se zna da zbog ozljede neće biti desnog beka Wesleyja i napadača Raphinhe. Umjesto njih će startati Roger Ibanez i Luiz Henrique. Na vratima će doći do promjene pa bi Bento trebao startati umjesto Edersona. Obrana bi trebala biti jača za Marquinhosa koji se oporavio od ozljede, on bi trebao zamijeniti Bremera.

Ostale dvije promjene bit će Danilo umjesto Andreya Santosa, ali zato će drugi igrač Chelseaja, Joao Pedro u napadu zamijeniti Gabriela Martinellija kako bi Vinicius bio na svojoj prirodnoj lijevoj strani s pravom devetkom Pedrom u napadu.

Sastav Brazila trebao bi, dakle, izgledati ovako: Bento - Ibanez, Marquinhos, Leo Pereira, Douglas Santos - Casemiro, Danilo - Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. - Joao Pedro.

Prema hrvatskom vremenu, susret počinje u srijedu, 1. travnja 2026. godine, u 02:00 sata ujutro. Po lokalnom vremenu u Orlandu bit će utorak, 31. ožujka, u 20:00 sati.

