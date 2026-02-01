Kulenović upisao debi samo dan nakon potpisa, sjajna asistencija hrvatskog reprezentativca

Sandro Kulenović u subotu je službeno potpisao za Torino, a već u nedjelju je debitirao za novi klub kada je u 78. minuti utakmice protiv Leccea zamijenio Duvana Zapatu.

Za Torino je igrao i Nikola Vlašić koji je u 29. minuti asistirao za pogodak Cheu Adamsu. Vlašić je prelijepo ubacio na drugu vratnicu, a to možete vidjeti OVDJE.

Podsjetimo, Dinamo će na ime posudbe Kulenovića zaraditi 500 tisuća eura, a Torino ima obvezu otkupa u iznosu od tri milijuna eura ako 'Bikovi' ostanu u Serie A.

Torino je upisao sedmu pobjedu u talijanskom prvenstvu i trenutno je 13. na tablici s 26 bodova, dok je Lecce na 17. poziciji s 18 osvojenih bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakvu generaciju imamo! Pogledajte kako su dečki proslavili povijesni uspjeh Hrvatske