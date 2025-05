Samir Toplak oštro o finalu na dvije utakmice: 'Ako to ne možemo, trebamo zatvorit državu'

Na Kušek Apašu nas očekuje prva utakmica finala Hrvatskog kupa. Ipak, vlasnika Rabuzinova sunca nećemo dobiti jer će se dva tjedna kasnije na Rujevici igrati uzvratna utakmica. To je komentirao za Net.hr legendarni hrvatski trener, a sada analitičar Samir Toplak.

"Već sam i prošle godine rekao da je to totalna glupost. Gubi se draž. Gotovo svugdje u svijetu se igra jedna utakmica, finale Kupa je praznik nogometa, gdje se sastaju dvije ekipe koje su najdalje došle. Kup je specifično natjecanje jer se natječu svi klubovi Hrvatske i ima posebnu draž. Ta draž se gubi kad se igraju dvije utakmice i mjerodavni moraju razmisliti da to finale vrate na jednu utakmicu. Rijeka je u prednosti je igra drugu utakmicu doma, ali imaju težak raspored i možda niti nije koncentrirana na prvu utakmicu maksimalno. Znam zašto je to tako, to je zbog organizacije, ali ako mi ne možemo osigurati jednu utakmicu finala gdje god da se igra, bilo tko da igra, onda trebamo zatvorit državu", oštar je bio Toplak koji je objasnio zašto to Rijeci ne ide u prilog.

'Slaven je koncentriraniji'

"Rijeka je signurno presretna što se u završnici bori za duplu krunu, ali bilo bi idealno da je finale jedna utakmica poslije prvenstva. To bi bilo pravednije za sve, odradili bi prvenstvo i koncentrirali se na finale. Slaven je već kalkulirao u Zagrebu, odmarao igrače i sigurno je u prednosti psihički i fizički, ali ih malo muči forma jer su zaredali s negativnim rezultatima, ali što se tiče koncentracije na samo finale, u prednosti su", secirao je stvari Samir.

Rijeka je došla na prag raja, imaju priliku uzeti duplu krunu, ali isto tako, mogu ostati bez svega.

Ne bi bila neuspješna sezona kada bi ostali bez oba trofeja. Sad su pred vratima raja, ali vratimo se na zimski prijelazni rok, tko je Rijeku vidio na ovakvoj poziciji. Tako je bilo i prošle godine, bili su igri za prvenstvo i Kup pa ostali bez ičega i opet se ništa nije dogodilo. Rijeka je stabilan klub koji realno razmišlja. Predsjednik je svjestan limita, svjestan je da mora prodavati, ništa se neće spektakularno dogoditi ako ništa ne osvoje, koncentrirat će se na Europu, ali sigurno će ostati žal u sportskom smislu, trener Đalović priželjkuje barem jedan trofej i sigurno će ostati žal ako ostane bez svega, ali da bi se to moglo proglasiti neuspjehom, ne bih rekao. Što bi dali Hajduk ili Dinamo da su sad u finalu?", poentirao je Toplak koji je neodlučan oko toga kome dati prednost.

"Slavenu dajem prednost u psihološkom smislu jer su koncentrirani na Kup, moći će kalkulirati i prije uzvrata što si Rijeka ne može dozvoliti, ali u kvaliteti igre, prednost dajem Rijeci, posebno u dvije utakmice", zaključio je Toplak.

