Trener koji je Slaven odveo u Europu: 'Trofej će prvi puta u Koprivnicu, ovo je ključ'

Slaven Belupo i Rijeka u dvije će utakmice odlučiti o osvajaču Kupa za ovu sezonu. Rijeka sedmi ili Slaven Belupo prvi puta saznat ćemo za dva tjedna jer danas nas čeka tek prvi dio u Koprivnici. Razgovarali smo uoči prve utakmice s Brankom Karačićem, čovjekom koji je Slaven po prvi puta odveo u Europu. Kao niti većina hrvatske javnosti, niti on nije oduševljen što se finale igra na dvije utakmice.

"I za mene je to iznenađenje. Trebalo bi se držati tradicije da se finale igra na jednu utakmicu, to daje posebnu draž. Valjda ljudi koji su to odlučili znaju zašto. Mislim da bi se finale uvijek trebalo igrati u Zagrebu, ali na ljudima koji su donijeli odluke je da ju obrazlože", započeo je Branko Karačić.

Zbog dvije utakmice, u blagoj je prednosti ekipa koja igra uzvrat na domaćem terenu, u ovom slučaju Rijeka.

"Sigurno je Rijeka u prednosti. Finale je uvijek neizvjesno, ali Rijeka zbog revanš utakmice na svom stadionu ima prednost, ali naglašavam, u finalu nema favorita", rekao je iskusni strateg.

Za ovu priliku, stadion Ivan Kušek Apaš dobit će montažne tribine i očekuje se odlična posjeta.

"Odlična vijest za sve ljubitelje nogometa u Hrvatskoj. Stadioni i infrastruktura se poboljšavaju i lijepo je od uprave Slavena da su povećali kapacitet. Slaven je u naletu, pokazali su u proljetnom dijelu, osim utakmice protiv Dinama, da jako dobro djeluju, da su puni samopouzdanja. Svakog respektiraju, ali njihove igre su nam dale do znanja da se radi o ozbiljnoj momčadi i nisu slučajno u finalu", rekao je Karačić koji se osvrnuo i na to tko ima ulogu favorita.

'Trofej će po prvi puta u Koprivnicu'

"Teško je reći tko je favorit. Rekao bih da je Rijeka blagi, ali ima otegotnu okolnost, a to su utakmice svaka tri dana, a njihov kadar nije širok. S druge strane, Slaven ima formu i standard i ako ga zadrže u ove dvije utakmice imaju dobru šansu prvi put trofej donijeti u Koprivnicu. Njihove igre to zaslužuju, imaju kompaktnu ekipu koja je odlično vođena od strane njihova trenera. Mislim da, što se same igre tiče, Slaven djeluje bolje od Rijeke, ali ne smijemo zaboraviti živost i borbenost Rijeke i Đalovića koja je je na rubu incidenta. Đalović ih uvijek tjera prema naprijed pa je zato teško reći tko je favorit. Zbog prevelikog broja utakmice Rijeke ipak mislim da će trofej po prvi puta stići u Koprivnicu", prelomio je Branko.

Rijeka ima utakmice s Hajdukom i opet Slavenom u prvenstvu prije uzvrata.

"Treba doći u Rim i vidjeti papu, a Rijeka je još daleko od toga. Čitajući Đalovićeve komentare, on je koncentriran na prvu sljedeću utakmicu i to je dobro ako to igrači prihvate, ali u podsvijesti sigurno razmišljaju o sljedećim utakmicama što može biti opasno. Slaven je u prednosti zbog te rasterećenosti, ali odlučnošću, vjerom i igrama koje su pružili ove sezone, pokazalli su da mogu doći do Rabuzinovog sunca. Ne trebamo zaboraviti da Rijeka ima trenera koji je više od sto posto u svakoj utakmici, tjerat će ih da iskoriste to što su došli u šansu da uzmu dva trofeja. Blizu su, ali i još jako daleko i zato je nogomet zanimljiv", poentirao je Karačić kojeg smo upitali bi li se smatralo neuspjehom kada bi Rijeka u završnici ostala bez oba trofeja.

'Čekat će se tranzicija'

"Bilo bi veliko razočarenje jer su došli do kraja, a ništa nisu osvojili, ali ne treba biti veliko razočarenje. Tužni bi bili jer bi propustili priliku za novi iskorak nakon osvajanja prvenstva prije sedam godina i sigurno žele bar nešto osvojiti ove sezone, ali opasnost je velika pred njima. Blizu su osvajanja oba trofeja, ali i daleko", rekao je Karačić i okrenuo se na glavne adute utakmice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Slaven ima prednost u jednom Nestorovskom koji je kvalitetan golgeter, imaju odličnog brzog igrača za tranziciju Grgića, imaju mladoga Ćubelića, iskusnog kapetana Božića i čeka nas vrlo zanimljiv taktički duel dva trenera. Obje ekipe su kvalitetnije u tranziciji i trebat će čekati mogućnost i šansu da se iskoristi ta kvaliteta u tranziciji i pruže veliko zadovoljstvo svojim navijačima i gradu", zaključio je Karačić.

