Veliku patnju prošli su nogometaši Rijeke jučer poslijepodne u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa. Nakon raspucavanja jedanaesteraca pobijedili su petoligaša Moslavinu u gostima sa 6-5 (1-1, 1-1) i plasirali se, na jedvite jade, u osminu finala natjecanja.

Moslavina je povela u 33. minuti pogotkom Lončarevića te je vodila sve do 65. minute kada je za goste s Rujevice izjednačio Bušnja. U ostatku utakmice, kao i tijekom 30 minuta produžetaka, nije bilo golova pa se o prolazu odlučivalo udarcima s bijele točke, što je čista lutrija. Rijeka je bila pritom sretnija i spretnija te je prošla dalje pobjedom 6-5...

"Rijeka ima dvije pobjede u nizu u HNL-u bez primljenog gola, ali to ne znači da su izašli iz krize. Oni imaju još uvijek puno problema, tako da je sve to meni i logično i normalno. Kadar je takav da, kad promijeniš 3-4 igrača, ta kompaktnost se odmah gubi. Ništa to nije neočekivano što se dogodilo jučer u Kutini. To je Kup, u Kupu je sve moguće", kazao nam je najpoznatiji hrvatski trenerski vatrogasac i nekadašnji nogometaš Samir Toplak, koji se prije dolaska Cosmija povezivao s klupom Rijeke...

"Znam par ključnih momenata koji su problematični za Rijeku, ali zadržao bih to za sebe. Ako ikad budem trener Rijeke, onda ću rješavati probleme. Za sad me nitko nije još kontaktirao. Imam veliko mišljenje o Rijeci i predsjediku Damiru Miškoviću, ali nitko me nije kontaktirao. Vidjet ćemo. Znam probleme Rijeke, ali neću ih govoriti niti komentirati. Imaju oni svog trenera tako da ne želim rješavati tuđe probleme".

Probleme su imali i nogometaši Varaždina koji su na gostovanju kod četvrtoligaša Primorca u Biogradu pobijedili 4-1 nakon produžetka. Primorac je vodio protiv Varaždina od 2. pa sve do 86. minute kada su Varaždinci izjednačili preko Domjanića koji je pogodio glavom, a u 103. minuti zabili za 1:2 i tako napravili veliki korak ka pobjedi. U produžecima je prvoligaš potpuno dominirao i na kraju uvjerljivo slavio uz dva gola Teklića i jedan Posavca.

¨Po ovim rezultatima i svemu što se događalo vidimo da je i kod nas Kup, kao i diljem Europe, natjecanje u kojem ima najviše iznenađenja. Vidimo koliko su mali klubovi namučili velike. Još se čak moglo dogoditi da dva-tri kluba, koji su bili apsolutni favoriti ispadnu, ali evo... Rijeka se provukla na jedanaesterce, Varaždin se spasio u produžecima. Vidimo da se Istra 1961. spasila isto pred kraj nekako, dok je Split, trećeligaš. izbacio Cibaliju koja nastupa u Prvoj nogometnoj ligi, nominalno drugoj HNL. Vidimo, stoga, da je Hrvatski nogometni kup tradicionalno natjecanje u kojem svatko ima svoju šansu", objašnjava nam Nikola Jurčević i zaključuje:

"Rijeka je u tekuću sezonu ušla s puno turbulencija. Otišli su im ponajbolji igrači. Doveli su jako dobre igrače, ili dosta dobre, igrače s dosta dobrom reputacijom i iskustvom. No, problem je bio u tome što ti igrači nisu bili u pravom natjecateljskom ritmu i nisu bili spremni. Rijeka je u takvom jednom odnosu snaga, u takvoj jednoj situaciji, završila na dnu ljestvice. Mislim da će se oni dignuti i čak vjerujem da Rijeka može doći i do 4. mjesta".

Hrvatski nogometni kup - šesnaestina finala:

Moslavina Kutina - Rijeka 1-1, 1-1, jedanaesterci 5-6 (Lončarević 33 / Frigan 65)

Bistra - Lokomotiva 1-6 (Kukec 4 / Aliyu 29, Tuci 55, Kulenović 71., 90+2, Bubanja 78, Groznica 90)

Grobničan - Istra 1961 1-2 (Galešić 22 / Erceg 20, Kadušić 85)

Bednja Beletinec - Rudeš 0-3 (Liklin 37, Santos Araujo 40, Kovačević 90+4)

Primorac Biograd - Varaždin 1-1, produžeci 1-4 (Torbarina 2 / Domjanić 86, Teklić 111, Posavec 103, 106)

Bjelovar - Jaska Vinogradar 2-2, produžeci 4-2 (Glavina 18, Varga 32, Jurić 108, Pranjić 113 / Rupčić 7, 45)

Split - Cibalia 2-0 (Jelavić 41, Rakić 43)

Belišće - BSK 1-5 (Bačić 45-11m / Kalanj 10-ag, Ilić 20, Tokich 51, Sunday 82, 90, )