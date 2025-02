Ante Budimir piše klupsku povijest; Moreno: 'Ne prestaje nas oduševljavati'

Osasunin trener Vicente Moreno rekao je da Ante Budimir "ispisuje povijest Osasune" nakon što je hrvatski napadač u nedjelju zabio oba pogotka u pobjedi od 2-1 nad Real Sociedadom, čime mu nedostaje još jedan gol da postane najbolji klupski strijelac ikad u Primeri.

"Znate da ne volim personalizirati, ali s Budijem je to potrebno napraviti. On ispisuje povijest Osasune. Nastavlja i nastavlja to raditi i čini se da neće prestati", istaknuo je Moreno na konferenciji za medije u Pamploni.

Hrvatski 33-godišnji reprezentativac došao je u klub 2020. te je stranac s najviše zabijenih golova za ekipu iz Pamplone. Nedostaje mu još jedan pogodak da se izjednači sa Sabinom Andonegijem, najboljim klupskim strijelcem u prvoj ligi. Andonegi je zabio 57 golova u Primeri od 1953. do 1964. godine.

Budimir je zabio ukupno 62 gola od čega 56 u prvenstvu. U nedjelju je na stadionu El Sadar bio dva puta precizan iz četiri upućena udarca na vrata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Španjolska novinska agencija Europa Press izabrala ga je u utorak među najboljih jedanaest igrača 22. kola španjolskog prvenstva.

"On radom zaslužuje sve pohvale koje prima jer nije lako ostvariti to što njemu polazi za rukom u klubu duge povijesti kao što je Osasuna", izjavio je Moreno.

Budimir je sada treći strijelac ovogodišnjeg španjolskog prvenstva sa 12 zabijenih golova. Više su postigli Kylian Mbappe iz Real Madrida koji je 15 puta zatresao mrežu i Robert Lewandowski koji je 18 puta bio precizan za Barcelonu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Već sam rekao ranije, samo trebate doći na trening vidjeti kako Budi radi i kako se priprema", rekao je Moreno.

Osasuna u četvrtak gostuje kod Real Sociedada u četvrtfinalu španjolskog Kupa.

Moreno je rekao da Budimir može upasti u slabiju seriju utakmica jer je to "nogomet i to se svakome događa".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kao što se dogodilo nama dogodilo se i Anti da nekada nije zabio gol, ali sada nastavlja zabijati a suigrači mu pomažu u tome", izjavio je trener.

Moreno je ljetos sjeo na klupu Osasune, a bio je trener Budimiru i u Mallorci od siječnja 2019. do kolovoza 2020.

Osasuna zauzima 8. mjesto među 20 klubova u Primeri.