Tko će biti novi trener Rijeke? Još je jedno trenersko pitanje u HNL-u ovog trenutka, nakon istog, ali za klupu Osijeka, danas ispražnjenu.

'Samir Toplak? Pokazao je ovih zadnjih godina svoju kvalitetu'

Rijeke su novi tjedan u HNL-u dočekali kao posljednja momčad lige. Nakon poraza od Varaždina je s pozicije sportskog direktora otišao Robert Palikuča, a zamijenio ga je Srećko Juričić, dugogodišnji nogometni djelatnik Rijeke i jedan od ljudi s najviše povjerenja Damira Miškovića, šefa i alfa i omege HNK Rijeka. Juričić je gostovao u emisiji Pod stijenama Kantride i otkrio kako je Samir Toplak jedan od kandidata za trenera Rijeke.

Budicin i dalje trener, ali traži se trajno rješenje

"Budicin je i dalje trener Rijeke i vodit će sljedeću utakmicu. Kao vojnik kluba daje sve od sebe dok mi ne pronađemo novog trenera. Čekamo kako će se stvari odviti dalje i onda ćemo vidjeti. Radimo na tome da dođe novi trener, razgovaramo, imamo brojna imena na listi i vjerujemo da ćemo to brzo ostvariti. Samir Toplak? Pokazao je ovih zadnjih godina svoju kvalitetu. Dosta je ekipa izvukao iz teških situacija, sigurno da razmišljamo i o njemu, ali pustimo sad imena dok ne odlučimo", kazao je Juričić.

Okrenuli smo broj Samira Toplaka, trenera koji je prošlog tjedna dobio otkaz na klupi Gorice, kako bi prokomentirao riječi iz Rijeke:

Samir Toplak ponosan i sretan zbog riječi plasirane iz Rijeke

"To me čini izuzetno ponosnim i čast mi je da jedan tako veliki nogometni stručnjak uopće i spomene moje ime u kontekstu takvog jednog kluba. Dalje od toga ne treba komentirati, jer ništa još nije bilo, ali ako moram tu rečenicu komentirati onda sam stvarno sretan i čast mi je da me se spominje u tom kontekstu", kazao nam je Samir Toplak i na naše pitanje bi li sjeo na klupu Rijeke, šutio je nekoliko sekundi i onda je rekao:

"Razmišljam što kazati stvarno. Ovako, HNK Rijeka je definitivno klub koji je u posljednjih 10 godina uz bok Dinamu, po trofejima. Znači, radi se o drugom klubu po trofejima u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina. Tu svaka priča počinje i završava."

Nedavno je Samir Toplak gostovao u studiju Net.hr-a i govorio o svemu. Priznao nam je:

'Netko ti mora dati šansu'

"Dok sam bio neiskusan možda me malo smetalo št ne dobivam pozive od nekog velikog kluba, ali sad se ne zamaram više sa stvarima na koje ne mogu utjecati. Imam jedan problem, to ću vam sad reći, imam jedan problem. Ono što ste mi rekli u uvodu, moj je veliki problem što me mase vole i što me vole mnogi normalni ljudi. Nekima to smeta, možda baš i zbog toga u nekim velikim klubovima se boje da možda ne bi trener bio iznad nečeg. To je neko moje mišljenje. Imam problem što me ljudi vole, a to što me ljudi vole je meni takva satisfakcija. Nevjerojatno, meni je to duševna hrana. Na ove druge stvari ne možeš utjecati, jednostavno ti netko mora dati šansu".

Eto, možda je ta šansa za Samira konačno došla, možda se obistini i ona svako zlo za neko dobro.