Lider ne posustaje: Rudeš slavio i pobjegao konkurenciji, evo kako izgleda tablica

Nogometaši Rudeša slavili su 2:0 kod Croatije u Zmijavcima i napravili važan korak prema povratku u SHNL. Pet kola prije kraja imaju četiri boda prednosti ispred Sesveta te dodatno odmakli od ostalih konkurenata.

Poveli su u završnici prvog dijela pomalo sretno, kada je pokušaj Poldrugača uz pomoć obrane završio iza leđa Gudelja. Pobjedu je u 88. minuti potvrdio Ilečić, koji je s klupe donio svježinu i preciznim udarcem zaključio susret.

Rudeš sada ulazi u ključni dio sezone, u kojem ga čekaju izravni okršaji s konkurentima za vrh i potvrdu povratka u elitni rang.

