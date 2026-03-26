RTL Danas doznaje: Iran ide na SP u SAD, Branko Ivanković u najužem krugu za izbornika

Iranska nogometna reprezentacija ipak će ići na Svjetsko prvenstvo. Informacija je to koju smo dobili od izvora usko vezanog uz tamošnji nogometni savez.

Još prije dva tjedna stav iranskog ministra sporta bio je jasan - Iran ni pod kojim uvjetom neže sudjelovati na svjetskoj smotri. Ali, već ovih dana reprezentacija je na pripremama u Turskoj gdje će odigrati prijateljske utakmice s Nigerijom i Kostarikom.

Od istog izvora doznajemo kako bi sljedećeg tjedna mogao biti poznat i novi izbornik koji će ih voditi u SAD. Pitanje je hoće li se odlučiti za aktualnog domaćeg trenera ili stranca. Kako doznajemo u kombinacijama je i Branko Ivanković koji je bio na čelu Irana pet godina, od 2001. do 2005. godine.

