STRELOVITI USPON /

Do prije pola godine igrao po hrvatskim selima, a sada će dijeliti teren s Messijem

Do prije pola godine igrao po hrvatskim selima, a sada će dijeliti teren s Messijem
Foto: Andrew Surma/Sipa USA/Profimedia

Najprije je Aloko igrao za drugu momčad Charlottea, ali kako je u pet utakmica zabio šest pogodaka trener ga je pozvao među seniore

10.4.2026.
21:46
Sportski.net
Beninski nogometaš Rodolfo Aloko, koji je prije pet mjeseci igrao za Kustošiju u trećem rangu hrvatskog nogometa, uskoro bi mogao igrati protiv Messija.

Devetnaestogodišnji napadač je, naime, promoviran u prvu momčad Charlotte FC-a nakon što je u klub stigao u kolovozu prošle godine. Charlotte je tada, ako je vjerovati Transfermarktu, Aloka platila četiri milijuna eura, ali ga je pustila da se nastavi razvijati u Zagrebu, da bi ga onda nakon Afričkog kupa nacija povukla s posudbe.

Najprije je Aloko igrao za Crown Legacy - drugu momčad Charlottea, ali kako je u pet utakmica zabio šest pogodaka, Dean Smith ga je odlučio priključiti prvoj momčadi, u kojoj ga čekaju bivši golman Gorice Kristijan Kahlina i bivše krilo Crystal Palacea i Manchester Uniteda Wilfried Zaha.

Podsjećamo, Alokov menadžer je hrvatski nogometni agent Andy Bara.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC Ljubljana pred vratima: Večer prepuna borbe nudi dvije borbe za titulu

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
