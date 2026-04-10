Do prije pola godine igrao po hrvatskim selima, a sada će dijeliti teren s Messijem

Beninski nogometaš Rodolfo Aloko, koji je prije pet mjeseci igrao za Kustošiju u trećem rangu hrvatskog nogometa, uskoro bi mogao igrati protiv Messija.

Devetnaestogodišnji napadač je, naime, promoviran u prvu momčad Charlotte FC-a nakon što je u klub stigao u kolovozu prošle godine. Charlotte je tada, ako je vjerovati Transfermarktu, Aloka platila četiri milijuna eura, ali ga je pustila da se nastavi razvijati u Zagrebu, da bi ga onda nakon Afričkog kupa nacija povukla s posudbe.

Najprije je Aloko igrao za Crown Legacy - drugu momčad Charlottea, ali kako je u pet utakmica zabio šest pogodaka, Dean Smith ga je odlučio priključiti prvoj momčadi, u kojoj ga čekaju bivši golman Gorice Kristijan Kahlina i bivše krilo Crystal Palacea i Manchester Uniteda Wilfried Zaha.

Podsjećamo, Alokov menadžer je hrvatski nogometni agent Andy Bara.

We have signed forward Rodolfo Aloko to a First Team contract from Crown Legacy FC!



