Legenda Milana biranim riječima o Modriću: 'Ima želju 20-godišnjaka, to nam treba'

Roberto Donadoni, legendarni talijanski veznjak i bivši igrač Milana još jedan je u nizu bivših igrača koji su nahvalili Luku Modrića. Donadoni je to napravio na prezentaciji ove knjige Carla Pellegattija "50 utakmica, bezbroj emocija. AC Milan".

"U AC Milanu postoji igrač poput Modrića, čije godine svi znamo. Međutim, toliko je riječi izrečeno u njegovu korist, i to na potpuno pozitivan način. Iako se bliži 41. godini, na teren izlazi sa željom 20-godišnjaka. To mora biti taj duh.

Moramo tražiti igrače koji imaju takav stav. Naravno, potrebna je i tehnička sposobnost, to je sigurno. Morate znati baratati loptom, ali danas više nego ikad, te kvalitete koje sam ranije spomenuo ključne su", kazao je Donadoni. O Modriću je Donadoni počeo govoriti u kontekstu Rafaela Leaa kad su ga novinari pitali je li Leao šampionski igrač.

Foto: Franco Romano/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

"Uvijek ovisi što podrazumijevate pod prvakom. Vjerujem da prvak nije toliko netko tko pokazuje iznimnu kvalitetu, već netko tko uspijeva dosljedno nastupati tijekom cijele karijere. Mislim da je to temeljno. Imao sam priliku raditi s igračima koji su bili kvalitativno prosječni, ali koji su imali snagu volje, uvjerenje i odlučnost zbog kojih se trener uvijek oslanjao na njih.

Možda biste u to vrijeme rekli da netko s takvim tehničkim sposobnostima ne može igrati na određenoj razini, ali onda shvatite da postoji toliko mnogo drugih bitnih kvaliteta", kazao je Donadoni.

Modrić se uspješno oporavlja

Roberto Donadoni je za Milan igrao od 1986. do 1999. i odigrao je gotovo 400 utakmica. Ove sezone je prekinuo petogodišnju pauzu i vodio je Speziju u Seriji B od studenog 2025. do ožujka ove godine.

Podsjećamo, u utakmici 34. kola Serie A, odigranoj 26. travnja između Milana i Juventusa, sudarili su se Luka Modrić i kapetan Juventusa Manuel Locatelli. Modrić je u tom duelu zadobio prijelom jagodične kosti.

Operacija je prošla dobro, a Modrić bi se na teren trebao vratiti do kraja sezone, a već ovoga tjedna bit će na Milanovom treningu, bodriti igrače te biti na klupi u sljedećim utakmicama.

POGLEDAJTE VIDEO: Inter slavi naslov prvaka: 'S obzirom na prošlu godinu, ove godine ga apsolutno zaslužujemo'