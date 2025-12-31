FREEMAIL
DRŽI SE /

Dramatično stanje: Legendarni nogometaš završio na hitnoj operaciji srca

Dramatično stanje: Legendarni nogometaš završio na hitnoj operaciji srca
Foto: Roberto Schmidt/afp/profimedia

Carlos je u bolnici bio zbog noge, ali je otkriven krvni ugrušak i komplikacije sa srcem

31.12.2025.
12:44
Sportski.net
Roberto Schmidt/afp/profimedia
Brazilska nogometna legenda, Roberto Carlos, završila je na hitnoj operaciji srca nakon komplikacija s krvnim ugruškom koji je pronađen na srcu.

Carlos je u bolnici bio zbog noge, ali je otkriven krvni ugrušak i komplikacije sa srcem te je Carlos hitno operiran, a operacija je trajala više od tri sata. 

Navodno je magnetska rezonanca cijelog tijela otkrila da mu srce ne funkcionira ispravno, a brazilska legenda je potom vjerojatno odmah hospitalizirana na operaciju kako bi mu se umetnuo kateter, piše španjolski AS. Iako je operacija, koja je trebala trajati 40 minuta, trajala tri sata, navodno je bila uspješna. 

Roberto Carlos je prema pisanjima španjolskih mediji izvan životne opasnosti, ali je zadržan u bolnici i bit će na promatranju dva dana. 

Dramatično stanje: Legendarni nogometaš završio na hitnoj operaciji srca