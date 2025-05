Rijeka i Dinamo nastavljaju mrtvu trku za naslov prvaka SuperSport HNL-a, a niti Hajduk nije bez izgleda, iako imaju najmanje šanse. Rijeka se sretno i spretno spasila kiksa u subotu kod Šibenika (0-1) koji je odigrao sjajnu utakmicu, dok je Dinamo deklasirao Slaven Belupo u Maksimiru 5-0.

Robert Špehar, legenda HNL-a, deveti najbolji strijelac ikad naše lige sa 86 golova na vječnom kontu, za portal Net.hr prokomentirao je uzbudljivu završnicu sezone koja još nije gotova. Rasplet se tek očekuje.

"Tek se očekuje i nikad nije bilo zanimljivije", kazat će Robert Špehar koji nam se javio u nedjelju ujutro...

"Šteta za Šibenik što ispada iz lige. Pokazali su da imaju stvarno, ne samo protiv Rijeke, nego igraju stvarno kvalitetan nogomet. Igraju moderno i uistinu je šteta što jedan takav klub ispada iz SHNL-a. Prijašnjih godina imali smo ekipa koje su zaslužile da ispadnu, ali netko mora i očigledno će to biti Šibenik zbog vjerojatno i njihove cjelokupne situacije, financijske i sve ono što znamo cijele sezone", priča Robert Špehar.

Rijeka je osvojila velike bodove...

"Imaju Riječani najveće šanse za naslov. Rijeka jedina ovisi sama o sebi, ima čistu računicu. Ako pobjede u preostala dva kola prvaci su. Znamo svi da za 7 dana u 35. kolu SuperSport HNL-a igraju na Poljudu. Hajduk će htjeti svojim navijačima ipak priuštiti, ako ništa drugo, ponos da se oproste od Poljuda ove sezone s pobjedom. Sigurno će dati sve od sebe, u to uopće ne sumnjam. Iako, Bijeli su još u igri za naslov, ali ipak su slabijih šansi u odnosu na Rijeku i Dinamo. Čini mi se da je Rijeka ove sezone pokazala kvalitetu, moć, imaju dobrog trenera, imali su najveću konstantu, dugo bili bez poraza. Đalović je u stanju otići na Poljud i sa svojim igračima dobiti. To su ove sezone i pokazali. Jadranski derbi će biti jedna otvorena utakmica u kojoj nema tko što kalkulirati što je dobro za nogomet. S tim što je Rijeka dva kola prije kraja još uvijek prva na tablici to je njihov već veliki uspjeh, ali naravno da će i igrači, stožer, klub dati sve od sebe. Treba im čestitati na svemu što su napravili".

Hajduk će se isto nešto pitati...

"Naravno da hoće, ali treba biti iskren i reći sljedeće - Pali su na najmanje šanse za naslov, a imali su sve u svojim rukama. S utakmicom manje su u ovom trenutku na -5 u odnosu na Dinamo, dobro igraju popodne u Velikoj Gorici protiv Gorice, ali ne ovise o sebi kao ni Dinamo. Dinamo znamo da imaju još dvije utakmice na Maksimiru koje s obzirom na kvalitetu i to što su pokazali mogu dobiti. Hajduk čeka na Poljudu Rijeku, kao što smo rekli, a ovisi o dvojici da li će kiksati, ne samo o jednom klubu. Dinamo i Rijeka moraju kiksati da bi Hajduk postao prvak ili došao u bolju šansu za naslov. Zato mislim da su Hajdukove šanse za osvajanjem prvenstva jako male."

A Dinamo? Probudili su se zagrebački plavi...

"Jesu, uhvatili su formu u zadnjih nekoliko kola i u subotu što je prezentirao protiv Slaven Belupa, ali hoće li to ili je li to prekasno, pokazat će naredna dva kola i što će napraviti Rijeka. Dinamo se doveo u nezavidnu situaciju da ne ovisi sam o sebi. Dinamu se to nije dogodilo zadnjih petnaestak godina. Reagirali su sad na kraju dobro, ali mislim da su prosuli jako puno bodova. Ne toliko kao Hajduk koji nije ni svjestan što je propustio. Koliko je tu bodova otišlo u vjetar, koliko bodova je Hajduk prosuo pred svojim punim stadionom protiv klubova iz nižeg dijela tablice. Mislim da kad sudac svirne kraj ovog prvenstva i ako Hajduk na kraju ne uspije uzeti naslov, da će tek nakon jedno mjesec dana kad im se glave ohlade, kad sve sjedne, shvatit što će propustiti", zaključio je Robert Špehar.

