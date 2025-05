Mario Rac, jedan od najtalentiranijih nogometnih trenera u Hrvatskoj, gost je u podcastu Net.hr-a. S Marijom smo se u skoro 45 minuta dotaknuli brojnih tema. Od posljednjeg posla u NK Sesvete gdje je dobio otkaz pa do aktualnosti u SuperSport HNL-u, kandidaturi za trenera na natječaju za B momčad Dinama na kojem je pobijedio Jerko Leko, Lige prvaka i ostalih zanimljivosti.

Analizirao nam je pojedinačno Rijeku, Dinamo i Hajduk. Pričao detaljno i o Sandru Perkoviću, Mariju Kovačeviću koji mu je prijatelj i prema kojem ima posebnu empatiju, Istri 1961 i Gonzalu Garciji koji mu je trenutno broj 1 trener u Hrvatskoj. Dotaknuo se i Šibenika kao i ostalih SHNL klubova poput Osijeka, Varaždina i Lokomotive, te najavio kompletno 34. kolo. Otkrio nam je po prvi put neke stvari iz karijere i života. Detektirao je sve probleme u igri Hajduka, istaknuo sve što je Gennaro Gattuso dobrog napravio. Otvoreno je rekao ono o čemu se na Poljudu šuti:

"Ne mogu se nikako oteti dojmu o jednom detalju o kojem se jako malo priča, a to je da koliko god apostrofirao da je Marko Livaja broj 1 igrač i da sve vezano za fazu napada ide preko njega, ali jedan detalj se ne spominje, a to je da iz prednje linije uz Marka Livaju niti jedan drugi igrač nema nikakve brojke. Od Rusyna do Kalika do Šege, Bambe, Brajkovića, Trajkovskog. To su jako male brojke kad gledamo statistički golove i asistencije. Mislim da je tu jedan igrač u ovih zadnjih mjesec - dva zabio 3-4 gola, možda imao dvije do tri asistencije, da bi Hajduk sigurno imao 5 do 6 bodova više i da bi bio na prvom mjestu. Nitko o tome ne bi pričao. Previše ovise o Livaji u fazi napada i da ta prednja linija oko njega je premale brojke dala."

Nije tu stao...

"S trenerske strane mi je malo žao Hajduka, iako su još u konkurenciji da mogu osvojiti naslov, ali bit će to jako teško. Iskreno, ne volim što se Gennaro toliko razapinje u javnosti jer mislim da je napravio više dobrih stvari nego loših. Doveo je Hajduk u borbu za titulu, promovirao je veliki broj mladih igrača, ne znam kad je toliko mladih igrača igralo u Hajduku."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ušao je dublje u problematiku...

"Koliko sam dobio informaciju iz kluba, svi ga obožavaju. Ima isti pristup od čistačice, ekonoma do predsjednika. Ona situacija kad je igračima kupio mobitele, oni vjerojatno svi imaju da si sami mogu kupiti, ali kad ti to kupi trener, onda je to posebni ljudski dodir. Dosta su kiksali sad u zadnje vrijeme na 'manjim' utakmicama. Derbi k'o derbi, uvijek može otići na jednu ili drugu stranu. Da je Durdov zabio onu šansu vjerojatno bi sad pričali drugačije, da je Trajkovski u onoj situaciji reagirao bolje isto bi pričali drugačije. Dosta ga se sad razapinje po medijima da nemaju određene automatizme i mehanizme u fazi napada. Tu se nešto djelomično i mogu složiti, pa ga sad napadaju da zašto protiv Dinama i on nije mijenjao formaciju u 3-5-2. Znamo kad je bio trener Leko da su njega razapeli nemoj igrati smao s trojicom iza, to ne može dolje proći."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čitav podcast s Marijom Racom pogledajte u priloženom videu gore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa